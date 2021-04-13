大摩憂澳門博彩企業盈利季挫23%

澳門博彩企業將於未來幾周內陸續公布今年第一季業績，雖然當地上月賭收按月回升，本年首季累計也高於去年第四季，但美資券商摩根士丹利仍看淡各賭企盈利表現，預測賭企首季企業EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)將按季大降23%至僅1.81億美元(約14.11億港元)，主因是受到季節性因素，以及營運支出增加所影響。

摩根士丹利解釋，季節性因素是因為本年首季澳門賭企的零售、酒店、餐飲收入都較去年第四季弱，可是去年第四季賭企的每日平均營運支出按年減少31%，相較今年1至3月因為曾出現賭收回升，令季內營運支出比起去年第四季上升5至8%，影響企業盈利。

該行估計，濠賭股上季不計企業支出的物業EBITDA也會按季收縮13%，並對市場修訂有關公司今年盈利預測維持負面看法，全年EBITDA或再跌20%左右。

事實上，新冠肺炎疫情下全球旅遊復甦無期，澳門博彩業深陷低谷。本年首季賭收按年下跌22.5%，使德意志銀行隨即狠削當地本季賭收預測32.3%至29.7億美元，加上內地政府早前通過修法，禁止境外賭場在內地攬客，進一步趕絕俗稱「疊碼仔」的博彩中介人之生存空間，令貴賓賭廳業務受雙重打擊。