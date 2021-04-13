監管潮殺到！大數據共享不利美團　股東手影惹疑

當局亦提出了「五個嚴防」及「五個確保」，即嚴防資本無序擴張、壟斷失序、技術扼殺、規則算法濫用、以及系統封閉，同時確保經濟社會安全、市場公平競爭、行業創新發展、各方合法權益及生態開放共享。

此外，會議亦表明要嚴肅整治濫用市場支配地位，針對包括「二選一」（限制商戶只能選單一平台）、實施「大數據殺熟」（利用大數據分析用戶行為，向特定客戶收取更貴費用）、漠視假冒偽劣、信息洩露及涉稅違法行為等問題。

而美團股價傷勢特別重，原因之一是今次的整改涉及公司近期積極布局的社區團購市場。董事長王興上月於業績會上更表示，對相關業務投入可能令公司於未來數季持續錄得經營虧損，可是新監管政策下恐令無法再燒錢搶佔這個被王氏形容為「五至十年一次的最佳機會」的市場，前期投入恐有「打水漂」之虞。

與此同時，不尋常的「大戶手影」亦成為美團股價大跌的催化劑。聯交所中央結算系統(CCASS)持股紀錄顯示，周一有實名持股被移至CCASS系統內涉及逾3.01億股，佔已發行股本5.12%，以周二收市價計算市值逾830億元，引發市場揣測有主要股東密謀沽貨或配股，尤其是早前騰訊的南非大股東在沽貨前，承銷商之一摩根士丹利的持倉亦突然大增，市場關注美團這次是否故技重施。

不計美團兩位聯合創始人，只有騰訊及紅杉資本持股數目逾3億股。不過，針對股東有意拋售的傳聞，美團回應稱相關猜測不屬實。

然而，艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，新經濟股短期仍會受到監管風波壓力，以早前已經被處以罰款的阿里為例，其升幅仍然落後，反映市場仍然對該板塊仍存戒心，擔心有更多監管風險。至於美團方面，他直言看法更為悲觀，因為市場擔心在反壟斷監管下，科企的大數據要共享，對於美團而言尤為不利。

他形容，大數據就如同美團的「財富」，若要共享的話恐怕對其估值構成重大不利影響。而近期股東轉倉行動，相信涉及一些資本動作，但尚未得知更多細節，現階段買入會有很大風險，強調該股不利因素眾多，暫不宜沾手。