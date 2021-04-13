英偉達推新CPU對撼　英特爾四面受敵

向來以圖像處理器(GPU)為主業的無廠晶片設計公司英偉達(NVIDIA)發布首款採用Arm架構技術的數據中心處理器(CPU)「NVIDIA Grace」，挑戰長期稱霸伺服器CPU市場的半導體老店英特爾(Intel)。當前英特爾既要推進先進製程研發，又要大灑金錢搶佔晶片代工生意，同時要面對各路對手的進擊，形勢並不樂觀。

英偉達收購掌握多個晶片設計架構專利的Arm雖尚待多國監管部門批准，但雙方早已提前磨合，更將目光放在多年來由英特爾一家獨大的CPU市場。

英偉達行政總裁黃仁勳表示，Grace是專門為人工智能（AI）和高效能運算（HPC）設計的CPU。結合GPU和資料處理器（DPU），Grace將能提供英偉達所需的第三種基礎計算晶片，讓數據中心能以最先進的AI技術為核心，重新進行架構。他更表示，英偉達正考慮將Arm架構產品，引入雲計算和自動駕駛系統等新市場。

英特爾去年第四季在數據中心所用的伺服器CPU市場中所佔份額高達92.9%，惟近年由於其先進製程技術進展緩慢，不能及時把自家設計的晶圓製造出來應市，導致在個人電腦（PC）CPU市場開始失寵，反觀早就將生產工序委外的對手AMD則靠着台積電，推出7納米製程CPU後大受市場歡迎。

市場對英特爾集設計、生產與銷售於一身的營運模式抱有懷疑，其產能不足問題亦向來為人詬病。事實上，英特爾上月才宣布將重振晶圓代工業務，預計將大舉投資200億美元在美國建置兩座新廠，試圖在全球半導體短缺的情況下分一杯羹，但其擴張大計尚未實施，本業已遭各方覬覦。