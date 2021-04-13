中國首季晶片貿易逆差擴大　供應自主路漫漫

中美摩擦持續升溫下，內地企圖透過做好晶片自主研發，於晶片等戰略產業上實現自給自足，擺脫美方制裁的陰霾。然而，內地今年首季集成電路(晶片)貿易逆差按年大增20.07%至4,032.1億元人民幣(下同)，距離晶片供應自主的道路似乎愈走愈遠。

中國海關總署數據顯示，內地今年首3個月集成電路出口量及貨值按年分別增長42.74%及22.77%，至737億個及2,041.6億元，惟相關產品進口量及貨值卻高達1,552.7億個及6,073.7億元，各升33.63%及20.96%。若單看3月份，集成電路出口額及進口額為753.3億元及2,311.7億元，貿易逆差達1,558.4億元，按年增9.83%。

值得留意的是，內地今年首季對台灣之出口總值即使按年增長28.16%至1,111.6億元，惟期內對台貿易逆差仍按年擴大32.89%至2,436.7億元，續成為內地最大逆差經濟體，亦即台灣對內地的貿易順差遠遠超過日本、南韓、德國及俄羅斯等國的對華貿易順差。究其原因，現時台灣擁有全球最大及最先進的晶片代工產能，並有不少成功的晶片公司，產品獲內地企業採用。