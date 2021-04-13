華融美元債價急瀉　市場憂破產

中國華融因延遲發布2020年度業績，股份已由4月起停牌至今，華融系隨即遭兩大國際評級機構穆迪及標普先後列入潛在降級及負面觀察名單，信用評級危機一觸即發。穆迪昨解釋，將中國華融的長期、短期發行人評級列入可能降級的觀察名單，主因該企就其業績何時公布及相關交易的細節均存在不確定性，可能提高再融資風險。

一如外界所料，華融境內、外債價暴跌，但引起市場恐慌的是，華融債價跌勢燒到其他中資企業發行的高收益美元債。部分內地房地產公司的債券創有紀錄以來最大跌幅。亞洲投資級美元債的息差一度擴大8個基點，而一個亞洲信貸風險指標則連升7天，勢創2018年以來的最長升浪。

隨着中國華融事件持續發酵，市場消息四起。有外媒指，中國華融大股東財政部正考慮將手持股權，劃分予主權財富基金中投公司旗下中央匯金。其中一個原因，就是中央匯金處置債務風險更有經驗。

據報告測算，目前中國華融有約220億美元的境外存續債券。若華融進行重組，中資銀行、內地投資者的利益可能被優先考慮，而離岸債券持有人相信會放到最後。因此，該企美元債連日債價急挫、遭多方投資者拋售風潮不斷。

不少內媒更公開探討華融破產的說法，當中有分析指，其龐大的不良資產無法自行消化，股東需以淨資產來填氹，再增發股份或引進戰略投資者來補充資本；如果在股東層面不能解決，就自然需要債務重組、甚至破產。該分析又認為，華融所涉及的基本上都是機構投資者，一旦破產反而「好辦得多」。