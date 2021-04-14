內地民營煉油廠正面臨整頓　以遏制產能過剩

面對內地民營煉油廠行業近年高速增長，據內地媒體報道，中國政府正整頓獨立煉油廠以遏制產能過剩，以及打擊違法行為。

報道引述知情人士說，國家發改委本周開始對50多家民營煉油廠進行檢查，其中大多在山東省。

因此事涉密而要求不具名的知情人士稱，調查重點之一是要確定煉油廠是否還有中央政府過去10年一直要求淘汰的落後污染設備。知情人士說，檢查人員還將訪問有原油進口權的煉油廠，以調查是否存在偷稅漏稅、非法轉賣進口原油等違法行為。

中國正在努力遏制產能過剩，此舉有可能影響中國原油進口增速。自從2015年獲得原油進口權以來，中國民營煉油廠已引起全球石油市場的巨變。雖然國有的中國石油和中國石化依然是中國煉油行業的主力，但獨立煉油廠2020年日加工量達到316萬桶，堪比日本或南韓的全國產能。

《中國能源報》在3月報道稱，「十四五」時期如果不能採取合理措施，煉油產能的過剩將進一步快速擴大至約1.5億噸。知情人士說，高層領導人看到了該報道，而是此次啟動檢查的原因之一。

該報道稱，存在被淘汰的產能在企業之間相互倒賣、重複計算的情況，或者有的企業將閒置產能報告為淘汰產能。

知情人士說，官員們將檢查山東本應去年關閉的17家小型煉油廠是否真的已經停產，並指發改委官員和行業專家對每家煉油廠的檢查將持續3至5天，之後將向中央政府最高經濟官員提交報告。