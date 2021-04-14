美股道指跌68點　標指創新高

市場關注美國衞生機構建議停用強生疫苗，可能會影響當地經濟活動重啟步伐，美股3大指數周二(13日)個別發展。道指收報33,677點，跌68點或0.2%；標指收報4,141點，升13點或0.33%，創收市新高；納指收報13,996點，升146點或1.05%。

摩根士丹利股票策略員威爾遜表示，通常於經濟復甦期表現較佳的小型股和周期性股份近期表現疲弱，可能顯示經濟重啟比想像中更不容易。反映小型股表現的羅素2000指數周一持平，但自3月中高位以來累跌近5%，相比之下，該指數在疫情期間幾乎翻了一倍。

威爾遜表示，不久前，小型股和周期性股份仍表現突出，主要因為投資者押注美國經濟重啟，但如今投資者開始意識到實際執行的風險，企業正承受供應緊張，從原材料、物流到勞動力皆然，隨着企業公布首季業績，可能會聽到更多壞消息。

T.Rowe Price跨資產策略分析師Sebastien Page認為，停用強生疫苗的確可能會使得人們感到緊張，但美國市場上仍有近1億支其他疫苗存貨，後續市場將延續着眼於經濟復甦的交易。

美國3月CPI按年增長2.6%創2012年以來最大漲幅，進一步證明通脹壓力正在積累。ING在研報中表示，雖然美國三月CPI上行早有預期，但最新的數據仍然敲響了警鐘，今後數月甚至數年的通脹壓力有可能延續更久。

分析稱，在一段時間內，隨着美國經濟復甦回到正軌，某些商品價格可能會繼續上升，甚至急劇上升。一些生產商已經表示，由於材料成本的大幅上漲，他們計劃將這些成本轉嫁給消費者。

個股方面，美國衞生機構建議停用強生疫苗，強生股價全日跌1.32%，收報159.48美元。

美國航空預警首季虧損最多28億美元，股價收報22.56美元，跌1.53%。

傳視像遊戲零售商GameStop尋求撤換行政總裁，以加快轉型至電子商貿，股價全日大致持平於140.99美元。