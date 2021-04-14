致富：柬埔寨樓2018年投資回報率近3成　2023年值得期待

上期我們提及投資柬埔寨物業有着匯兌、稅項等多項優勢，今期我們詳細了解當地經濟的發展潛力。

經濟發展與樓價升跌有着密切關係，而柬埔寨的經濟發展正進入黃金時期，2011至2018年該國GDP(國內生產總值)持續超過7%，國民收入不斷增加，加上首都金邊的人口增長多於住宅供應，勢繼續支撐柬國樓價表現。胡潤全球房價指數顯示，金邊於2018年的樓價升幅、租金收益及匯率變化，三項相加的投資回報率為29.4%，升幅冠絕全球。

致富環球置業資深副總裁唐煒鵬表示，2023年對於柬埔寨是一個極為重要的年份。屆時柬埔寨將舉辦第32屆東南亞運動會，同時金邊新國際機場第一階段預期竣工，預料將進身成為全球第9大機場。同年，全程共有18個輕軌車站及2個地鐵站的金邊輕軌將正式通車，基建逐步完善將進一步推動柬國經濟發展。

他續指，柬埔寨去年年尾在暹邏灣的油田成功開採出石油，有機會成為東南亞下一個潛在石油國。外貿方面，身為東盟10國其中一員的柬埔寨，處於泛亞鐵路的黃金帶，建成後有望顯著增加對華貿易出口。而中、日、韓、澳、紐與東盟10國去年正式簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，組成全球最大規模的自貿區。有利的營商環境將繼續吸引海外資金流入柬埔寨尋找機遇。