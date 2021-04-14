美情報機構警告：美國與盟國面對來自中國等「各種威脅」

外媒報道，美國情報機構在年度威脅評估報告中表示，未來一年美國及其盟國將面臨「各種威脅」，在新冠肺炎疫情擾亂全球的大背景下還將有來自俄羅斯、中國和伊朗的威脅。

根據美國國家情報總監辦公室為本周國會聽證會所做的非機密評估報告，生態退化和氣候變化「將繼續加劇疾病爆發，威脅糧食和用水安全，並加劇政治動盪和人道主義危機」。

在周三(13日)、周四(14日)參眾兩院聽證會舉行之際，這份長27頁的評估報告解密版本於周二(12日)發布。美國情報機構負責人每年做公開陳述的傳統將就此恢復。去年，因調查結果不符合自己對伊朗和北韓問題的看法，當時的總統特朗普批評手下情報團隊的2019年調查結果「極為被動和幼稚」，進而打破了這個傳統。

該報告將中國描述為與美國「接近勢均力敵的競爭者」，尋求「培育有利於中國權威體制的新國際規範」。報告稱，中國政府以成功遏制疫情作為「制度優越性的證據」，並出口監視技術。同時，中國政府試圖「壓制」美國內部對中國的批評聲音，並「向北京方面認為反對其利益的政治人物施壓」。

報告稱，中國在亞洲地區日益強硬，尋求以軍事、經濟和外交影響力「迫使鄰國順從」自身喜好。報告稱，中國的常規和核力量愈來愈有能力使美軍面臨危險。報告預測稱，中國軍方將繼續追求建立海外軍事設施。

報告還提到，中國尋求通過登月探索任務、中國太空站以及繼續「部署新的破壞性和非破壞性地基和天基反衛星武器」來「達到或超過美國的太空能力」。「中國已經部署了地基ASAT飛彈，旨在摧毀低地球軌道上的衛星，以及地基反衛星激光器，可能旨在讓LEO衛星上的靈敏天基光學傳感器失去偵測能力或損壞。」

另外，該報告寫道，「新冠肺炎疫情的影響將繼續給政府和社會帶來壓力，加劇人道主義和經濟危機，政治動盪和地緣政治競爭，諸如中國和俄羅斯等國家通過疫苗外交等途徑來獲取優勢。」

關於網絡安全，報告警告稱，隨着各國部署更具入侵性的網絡行動，包括可能影響平民的行動，更具「破壞性和擾亂性」的黑客攻擊可能正在增多。

報告指出：「外國利用網絡操作來竊取信息、影響人口、破壞包括實體和數字關鍵基礎設施在內的行業，」美國情報機構最關注俄羅斯、中國、伊朗和北韓的黑客攻擊能力。

報告還提到，民主政府「將在面對國內安全威脅的同時繼續辯論如何保護隱私和公民自由，並與大型科技公司給人感覺可能限制言論自由的狀況作鬥爭。」

關於其他國際形勢導火線，報告稱「伊朗目前沒有進行我們認為是生產核裝置所必要的關鍵核武器開發活動。」

關於阿富汗，報告「評估認為明年達成和平協議的可能性仍然很低。塔利班可能在戰場上取得進展，如果聯盟撤出支持，阿富汗政府將難以約束塔利班。」