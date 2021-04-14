龔成：近朱者赤　注意不應交往的5類人…

人生的成功，離不開天時、地理、人和，三大因素配合。在人和方面，雖說朋友無分貴賤，但事實上，經常與某類朋友一起，我們漸漸也會被影響，無論是興趣、思維、行為等，都會被朋友影響，思維行為變得相近。因此，多與對我們有利的朋友交往，的確對我們有幫助；反之，某些會對我們產生壞影響的朋友，當然是少接觸，甚至是不應交往為妙。以下列出5類這樣的人：

1. 浪費生命的人

有些人總在浪費自己的青春，浪費時間，不但沒有夢想，沒有人生方向，沒有目標，更每天不知自己做甚麼。他們往往會認為生命沒有意義，認為生命中沒有甚麼值得追求的事，就算每天不斷重複，不斷做沒有意義的事，也覺得沒有所謂，更不想去改變。

若我們經常與這類人一起，會不知不覺被影響，自己也變成浪費生命的人，因為思維被他們影響，不求進步，經常與他們一起做無意義的事，讓精彩的人生白過。到年老時才發現，原本自己都是有方向有目標，會去做有意義事情的人，但卻在朋友的影響下，不斷你無聊事，眼看日子不斷過去，漸漸成為浪費生命的人。

2. 對現實低頭的人

對絕大部分人來說，現實與理想都有一段距離，有些人會不斷向理想進發。而有些人，雖然知道理想與現實有距離，但都想自己進步，就算能走近一點理想都好。至於有一類人，雖然現時的生活並非理想的，但卻不求進步，完全放棄，完全對現實低頭。

他們沒有自信，認為自己不會進步，同時亦不會去提升自己，總認為機會不屬於他，亦認為理想生活不屬於他的，而更可怕的是，他們會認為身邊與他相同背景的人，都同樣做不到。常與這類人交往的問題是，他們不只會說「我」只能這樣，更會說「我們」只能這樣，令到你也向現實低頭，長遠絕非好事。

3. 有不良習慣的人

無論是不良嗜好，還是不好的習慣，都會影響朋友的，食煙、經常飲酒、吸毒、生活混亂等，若你處於這個朋友圈，往往由於要表示「大家是朋友」，因而做出相同的不良事情。

但其實，真正的朋友，一定會為你著想，對你人生有正面、有好的影響，而不是單單追求大家的認同感。與這些朋友一起，短期或許會感到快樂，但長期一定是有害無益的。

4. 經常抱怨的人

有些人甚麼事都愛抱怨，總覺個全世界都欠了他，抱怨父母、抱怨學校、抱怨社會、抱怨政府，他們花了大量時間去抱怨，他們不會自我反省，認為責任總在別人身上，因此不會自我提升，更不會主動把握機會，這些人與成功無緣。

而最大的問題是，他會花不少時間對作為朋友的你發嘮騷，不止消耗你大量時間，更不斷要你聽抱怨聲，不止影響你心情，更漸漸被他影響，認為錯不在自己，認為是其他人的責任，不止成為愛抱怨的人，更變得不求進步。

5. 發放負能量的人

這類人比抱怨的更可怕，無論甚麼事情都發放負能量，他總會找到事情負面的一面，一件普通的事也看成負面。言談間經常說不，無論你提出甚麼方案，他都會否定你，更甚的是，他會將當中的一點不斷放大，將整體都負面化。

這類人的破壞力很大，如癌細胞一樣，一個團隊只要有一個這樣的人，都會影響整個團隊。因為這些人不斷發放負能量，除自己外也會將別人的事情講成負面，若然那人的正能量不足，就會被他影響而產生負面思維。

就算一件中性的事，也在他不斷影響下變得負面，最後影響事情的發展，而最終形成真正負面的結果。

雖說朋友愈多愈好，但人與人之間的確會互相影響，多接觸上述的5類人，長遠肯定會對你產生壞的影響。雖然不是別大家完全不去交往這些人，但相信點頭之交已足夠，而最好還是少接觸為妙。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)