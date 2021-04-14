陳樂怡：A股走勢疲弱　港股維持波幅市

香港疫情穩定，港府訂立放寬社交距離措施路線圖，並宣布下月中將免檢疫安排擴大至身處內地的非港人，只要提供陰性檢測報告，便可透過「來港易」毋須14日強制檢疫來港。市場憧憬中國旅客加快來港，香港地產、消費股普遍上揚。

展望港股後市，A股走勢疲弱，滬深300指數下試200天線。港股通南向資金尚未見有力流入，本周一更加轉向流出。而且投資者對於互聯網平台股的憂慮持續，新舊經濟表現分化，預期港股維持上落格局，支持位在100天線(28,219點)。

新世界發展受惠香港疫情有緩和迹象，港府正計劃推出疫苗氣泡，放寬現時部分的防疫限制，有利本地經濟復甦，本地地產股將可受惠，新世界股價升至年內高位。事實上，新世界發展上半財年的香港物業銷售收益達263億元，已經超過全年目標。集團未來積極於大灣區擴張，包括過去5年在大灣區買入300億元土地，以及為內地保險牌照和教育業務作準備，集團前景理想，向上阻力位為47元，向下支持位為38元。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)