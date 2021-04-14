道指收跌68點　油金走勢回穩

●美匯指數跌至91.85；港匯報7.7725；離岸人民幣(CNH)低見6.5470；美元兌日圓處109.04；歐元漲至1.1950，英鎊報1.3754。金價升上1,746美元。布油報63.96美元，紐油升至60.53美元。道指期貨偏軟。

●新加坡首季國內生產總值(GDP)調整後按季增長2%，預期增長1.7%，去年第4季增長3.8%；按年增長0.2%，預期收縮0.5%，結束連續3個季度收縮的局面。另外，以匯率為主要政策工具的新加坡金管局宣布，由於核心通脹前景不佳，將匯率區間寬度和中心點保持不變，維持零匯率升值立場，符預期。

●美國國家情報總監辦公室在年度威脅評估報告中指出，未來1年美國及其盟國將面臨「各種威脅」，在新冠肺炎疫情擾亂全球的大背景下，仍將有來自俄羅斯、中國和伊朗的威脅。

●外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)上周證實，將於6月提出發行相當於6,500億美元的特別提款權(SDR)，表態支持的美國財政部認為，這項措施將創造三贏局面，使低收入國家、美國以及全球經濟同蒙其利。

●美國3月消費物價指數(CPI)按月升0.6%，為2012年以來最大升幅，部分反映汽油價格跳升，與去年同期經濟受疫情衝擊時相比更大升2.6%，分別高於市場預期的0.5和2.5%；扣除食物和能源的核心CPI按月升0.3%，按年升1.6%，亦分別高於預期的0.2和1.5%。

●蘋果公司(Apple Inc.)公布，將於4月20日召開產品發布會，市場廣泛預期將推出最新版本iPad Pro，以及最新追蹤自己設備的功能「AirTags」等。

●港股ADR指數收報28,651點，升153點或0.54%。

●即月恒生指數夜期收報28,614點，升95點，高水117點，成交13,468張。

●紐約5月期油收報每桶60.18美元，升48美仙或0.8%；布蘭特6月期油收報每桶63.67美元，升39美仙或0.61%。

●紐約6月期金收報每安士1,747.6美元，升14.9美元或0.9%，結束連續2日跌勢。

●英國富時100指數收報6,890點，升1點或0.02%；法國CAC指數收報6,184點，升22點或0.36%；德國DAX指數收報15,234點，升19點或0.13%。

●面對內地民營煉油廠行業近年高速增長，據內地媒體報道，中國政府正整頓獨立煉油廠以遏制產能過剩，以及打擊違法行為。