科技股仍處多事之秋 轉吼高息傳統經濟股方為上策？
2021年04月14日 08:00
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阿里巴巴(09988)被判罰巨款後餘波未了，針對旗下螞蟻集團的金融科技業務整改仍在進行中，整體上雖然未明朗因素看似逐步消除，但整家公司的估值難免受壓，且看來官方政策針對巨型科企的風向未改，隨時又會找來藉口要「劫富濟貧」判罰巨款，再加上頻頻有大戶大手減持或部署減持中資科技股，所謂「多事之秋」，避之則吉！仍留在魚缸的股民，還是將焦點轉移至相對穩陣的高息股為妙。
在藍籌股中，以周二(13日)收市價計，首十大高息股按次序分別為中國銀行(03988)、交通銀行(03328)、中國石油(00857)、中國移動(00941)、電能實業(00006)、中國海外(00688)、建設銀行(00939)、中國石化(00386)及工商銀行(01398)，息率介乎5.8至7.8%，都係不俗之選。
事實上，未來兩至三季，全球投資市場離不開「疫後復甦」這個大主題，內銀、能源、消費股都有望成為資金泊入的板塊，加上人民幣匯率相對穩定，買高息中資傳統經濟股，有望財息兼收，總好過再博處於監管風眼的科技股，浸浸落擔驚受怕。故筆者維持周二提及的想法，即在中資科技產業氣氛有明顯改善前，不能冒進，頂多只能高沽低揸炒上落波幅，切忌高追，更實際的做法，係順着潮流，轉移至科技股以外板塊尋找機會。
東網產經專欄作者 帥哥