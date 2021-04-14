科技股仍處多事之秋　轉吼高息傳統經濟股方為上策？

事實上，未來兩至三季，全球投資市場離不開「疫後復甦」這個大主題，內銀、能源、消費股都有望成為資金泊入的板塊，加上人民幣匯率相對穩定，買高息中資傳統經濟股，有望財息兼收，總好過再博處於監管風眼的科技股，浸浸落擔驚受怕。故筆者維持周二提及的想法，即在中資科技產業氣氛有明顯改善前，不能冒進，頂多只能高沽低揸炒上落波幅，切忌高追，更實際的做法，係順着潮流，轉移至科技股以外板塊尋找機會。

東網產經專欄作者 帥哥