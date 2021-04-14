新加坡首季經濟增長0.2%　料下半年增速高於趨勢

新加坡首季國內生產總值(GDP)調整後按季增長2%，預期增長1.7%，去年第4季增長3.8%；按年增長0.2%，預期收縮0.5%，結束連續3個季度收縮的局面。

另外，以匯率為主要政策工具的新加坡金管局宣布，由於核心通脹前景不佳，將匯率區間寬度和中心點保持不變，維持零匯率升值立場，符預期。

該局指出，全球經濟增長前景堅定，應為新加坡經濟的持續復甦提供支持。儘管如此，新加坡產量仍將低於2021年的潛力，雖然估計今年核心通脹將於目前的低位上升並逐漸轉為正數，但仍將低於歷史平均水平，料全年達0至1%。

該局稱，自去年10月以來，全球經濟前景有所改善，反映出部分經濟體大幅增加財政刺激措施，以及在幾個主要國家中疫苗部署的穩定步伐，都增強了企業和消費者的信心。

展望今年下半年，該局料外部需求上升，將令新加坡經濟保持高於趨勢的增長速度，與貿易相關的服務和現代服務業的活動應以穩健的速度增長，但新冠肺炎疫情在許多地區並沒有減弱，國際旅遊限制將繼續阻礙與旅行有關的服務業的復甦。

該局估計，今年GDP增長或突破官方4至6%預測區間的上限，除非全球經濟受挫；而經濟的負產出缺口將縮小，但仍存重大不確定性，包括進一步的病毒突變和政府過早放寬社會限制的可能性，這或使全球和國內復甦脫軌。