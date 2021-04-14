世界級臨海地標THE HENLEY I蓄勢待發

啟德發展區配套日臻完善，隨屯馬線等基建及各大商業項目快將啟用，區內全新面貌將進一步呈現，升值動力看高一線。由恒基物業代理精心打造、位據啟德坊最前端的全新臨海地標式住宅項目，毗鄰啟德體育園，大部分單位可享無敵雙景觀，包括開揚維港海景以及體育園景，項目早前已正式命名為THE HENLEY，第1期THE HENLEY I料於短期內率先登場。

啟德發展區作為全港最具規模的市中心發展區域，坐享世界級海濱規劃，將繼續成為2021年香港樓市的焦點所在。THE HENLEY位置上極具優勢，前迎國際級地標啟德體育園，以及將成為香港最大公園的都會公園，擁抱維多利亞港壯麗景致，屬世界級選址。區內不單設有世界級郵輪碼頭，受惠於九龍東CBD2，整區勢成全新智慧城市，坐擁優化科技等配套，匯聚各方人才，住屋需求勢將持續上升。

THE HENLEY毗鄰啟德車站廣場，加上全新引入的水上的士及發展中的6號幹線等設施，住戶時刻均可快速穿梭區內及全港核心。除了交通便利之外，啟德發展區亦將成為維港上的綠洲，綠化休憩空間廣達98公頃。區內11公里海濱長廊及13公里單車徑網絡，提供多項文娛及休憩設施。規劃中的地下購物街全長1.5公里，配合兩層高零售購物廊，購物娛樂不假外求。

配合得天獨厚的優越環境，發展商將項目定位成世界級地標住宅，無論設計以至建築成本均不惜工本。住宅大樓的大部分外牆均採用三層中空玻璃幕牆設計，為單位引入大量天然光線，更可增強隔音效果。而高座大樓四側更以弧形落地玻璃窗設計，引進超廣角闊銀幕景觀。同時，物業矚目的流線型外觀以框架式設計，匠心獨運的嵌入式露台設計，有效提高私隱度，而露台欄杆更以弧形玻璃配合時尚高貴的銀色金屬框。

THE HENLEY共分為3期發展，設有7座住宅大樓，當中包括3座樓高35層之高座大樓，以及4座樓高6層之低座大樓，合共提供1,184個單位。第1期由第2座高座大樓及A、B、C、D座低座住宅大樓組成，共有479伙，單位間隔相當多元化，標準分層戶間隔介乎開放式至三房半（連套房）不等，亦設部分特色單位。整體單位實用面積由186至1,350方呎。當中兩房半或以上之大單位，合共有163伙，佔第1期單位總數約34%。高座住宅大樓單位的層與層之間高度約3.31米，頂層單位更達3.5米，較同區大部分住宅項目更高。