陳錦興：煤炭業龍頭值得關注
2021年04月14日 08:45
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恒生指數續受制29,000點，內地正加強平台反壟斷及金融監管，科技股投資氣氛轉弱，資金料轉向價值及周期股。煤炭股中國神華(01088)去年業績雖然倒退，但卻大幅增加全年派息，反映現金流狀況佳，也重視回饋股東，市場反應正面。此外，今年業績料可回復增長，估值更形吸引，股價現於高位整固，短線有力再上。
神華去年純利按年倒退14%至358億元人民幣(下同)，每股盈利1.8元，每股派末期股息1.81元，按年增56%。期內收入按年倒退3.6%至2,333億元，毛利按年倒退7.8%至709億元。去年商品煤產量按年增加3.1%至2.92億噸，煤炭銷售量按年倒退0.2%至4.46億噸，主要是受到疫情影響。
今年首季煤炭價格向好，反映內地經濟全面復甦，而商品價格也因疫苗推出而處於強周期的階段，利好煤炭價格續穩。神華的同業中煤能源(01898)剛發盈喜，預計首季盈利按年升2.7至2.8倍，受惠於宏觀經濟穩定復甦，其主要產品銷售價大幅上漲。神華預期於約4月底公布季度報告，相信也有不俗表現。
神華除了煤炭外，也有發電業務，包括新能源發電。在「十四五」(第14個5年)規劃期間，公司計劃投資3吉瓦的可再生能源產能，相關業務料會穩定增長。神華擁有完整煤炭產業鏈，龍頭地位突出，現價計，市盈率6倍，息率13厘，估值吸引，建議15.8港元吸納，目標價睇18港元，止蝕位14.5港元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)