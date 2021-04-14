陳錦興：煤炭業龍頭值得關注

神華去年純利按年倒退14%至358億元人民幣(下同)，每股盈利1.8元，每股派末期股息1.81元，按年增56%。期內收入按年倒退3.6%至2,333億元，毛利按年倒退7.8%至709億元。去年商品煤產量按年增加3.1%至2.92億噸，煤炭銷售量按年倒退0.2%至4.46億噸，主要是受到疫情影響。

神華除了煤炭外，也有發電業務，包括新能源發電。在「十四五」(第14個5年)規劃期間，公司計劃投資3吉瓦的可再生能源產能，相關業務料會穩定增長。神華擁有完整煤炭產業鏈，龍頭地位突出，現價計，市盈率6倍，息率13厘，估值吸引，建議15.8港元吸納，目標價睇18港元，止蝕位14.5港元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)