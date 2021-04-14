Coinbase估值直逼千億美元　比特幣高見6.38萬美元破頂

美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase周三(14日)將於美國納斯達克直接上市，上市參考定價為每股250美元，對應市值491.9億美元。分析預期，Coinbase上市後估值或高達千億美元。

Coinbase早前公布，A類流通股份約1.307億股，全面攤薄後，流通股約2.613億股，按此計算，其市值約653億美元，相當於納斯達克市值的2.5倍，並接近紐交所母企洲際交易所(ICE)的市值！

截至周二(13日)收市，納斯達克市值約260億美元，ICE市值約680億美元。

假設Coinbase上市後估值高達千億美元，將成為美國市值最高的85大企業之一，且估值將超越Uber及Facebook上市時的水平。

雖然Coinbase上市參考價低於其首季於私人市場交易的平均價343.58美元，並不代表上市首日開市價，開市價將取決於屆時經紀收到的買賣盤落盤價。之前同樣以直接上市形式掛牌的Spotify、Slack、Palantir及Roblox等，開市價平均較上市參考定價高約37%。

而就在Coinbase上市前夕，虛擬貨幣「龍頭」比特幣價格創新高，據CryptoCompare數據顯示，比特幣過去24小時高見63,809.64美元，最新升4.86%，報63,374.36美元。