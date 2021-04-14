邵志堯：阿里被罰的原因　其他巨企都走唔甩？

最近阿里被罰原因是反壟斷，但是壟斷便是互聯網平台經濟的特性，互聯網企業是一個贏家通吃Winner Take All的遊戲，但是當政府的稅制和法規跟不上，便變成外國和內地政府向這些企業去徵收罰款或新的稅項，阿里絕對不是唯一的一間，跟着肯定陸續有來，直至政府想好一套徵稅的辦法。中國人民銀行兩周前便成立了一家新的數據公司，股東還有4家互聯網企業，要求他們共享數據，便等同要求他們上繳資產，須知「數據」在今天等同土地的生產資源，即等同稅金，和清朝雍正時期的「火耗歸公」一樣，由官方再訂稅率。

筆者更認為，雍正的「攤丁入畝」也會出籠去打中美貿易戰，內地以搞活「內循環」這一套路去抗衡美國，要刺激內地同胞消費的最好辦法，便是令他們可以有更多可分配的收入Disposable Income，內地公民9,000至35,000元人民幣(下同)月薪金要付25%稅率，35,000至55,000元要付30%，55,000至80,000元要付35%，80,000元以上要付45%，稅率若果下調5個百分點，手中可支配的收入便會增多，肯定有一部分會消費，內循環自然激活，這像雍正時減收人頭稅--即「攤丁」，「入畝」便是把少收的稅款攤到「土地」，從前在農業社會是以土地多寡和產出去計算，今天在互聯網世界便是用「數據」取代土地，即互聯網企業須承擔多一點稅款。

互聯網平台企業的邊際成本接近零，多一個客戶和十萬個客戶的成本差異不大，而用家也有使用慣性，令到企業愈做愈大，數據愈來愈多，由於擁有大數據更有利他們去攻堅其他行業，壟斷便成為他們走下去成必經之路，政府其中一個功能便是用稅制去作二次分配，一家公司利潤高達800億元，等同香港太古地產或信和地產的市值，他們獲取的利潤是天量，近年行業的顛覆令很多中小微企被淘汰，政府收到稅金便可以作二次分配，這個便是現代版的「攤丁入畝」。

江西財經大學客座教授 邵志堯