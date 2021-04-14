傳歐洲央行要求大型銀行匯報Archegos事件損失

老虎基金前高層Bill Hwang成立的家族辦公室Archegos未能補交孖展而遭斬倉，​引發環球騷動，外電引述消息報道，歐洲央行要求德意志銀行、法巴等大型銀行匯報在事件中的損失。此外，歐洲監管機構正在研究銀行向該類客戶提供貸款時所承擔的風險，美國當局亦已開始對此事展開初步調查。

分析指出，由於是次屬矚目事件，歐洲央行對大型對沖基金業務的銀行進行信息審查或詢問為標準做法。而在Archegos爆倉前，華爾街幾乎沒有人聽過該投資公司。整體來看，從華盛頓到蘇黎世和東京採取的措施，可以預示對全球銀行基礎所在的主經紀商業務將帶來金融危機以來的一些最大變化。有關業務通常位於大型投資銀行的證券部門，其業務是將現金和證券借給基金並執行交易，這種關係對於投資銀行至關重要。但Archegos爆倉，凸顯銀行業與有關客戶承擔的風險，即使其貸款有抵押品。

此前，摩根大通估計大型銀行可能面對共100億美元損失，當中瑞信披露損失金額達47億美元，野村損失亦恐達20億美元，兩間大行已開始限製針對對沖基金和家族辦公室業務的融資，包括降低客戶早前獲允許限額以外的槓桿比例，市傳瑞信正考慮在未來幾個月大幅削減其主經紀商業務。