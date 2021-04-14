張智威：港股未脫上落區間 美團暫不宜博反彈
2021年04月14日 10:46
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股近期乏善可陳，恒指自3月初開始，主要在28,800點附近區間上落，建議繼續炒股不炒市，留意個別股份或板塊的消息吼位部署。
自「新疆棉」風波後，內地體育用品股備受追捧，李寧(02331)、安踏體育(02020)及特步國際(01368)表現強勢。張認為，3股均累升已多，但當中以特步的估值相對較低，可待回落至5元水平再吸納，作為短線追落後之選。
市傳美團(03690)正部署配股，涉及金額或達100億美元，加上市場憂慮集團成為下一個反壟斷調查目標，拖累股價一度急挫。張智威指出，雖然美團澄清股東拋售猜測不屬實，周三(14日)股價亦現反彈，但始終集團仍受兩大不明朗因素困擾，現價追入風險頗高，值博率有限，下方支持在250天線約252元。
另外，內地下令34家互聯網平台企業一個月內全面自檢自查，限期整改「二選一」等壟斷問題。張認為，在ATMXJ等科網龍頭中，僅小米集團(01810)最不受消息影響，且估值處於合理水平，股價正沿上升軌向上，不妨待股價回落至24至25元水平吸納，短線目標先睇26至27元。