繼電動車之後　女股神Cathie Wood睇好呢兩大板塊…

被譽為「科技女股神」的Ark Investment創始人兼行政總裁Cathie Wood接受外媒訪問時表示，繼電動車行業之後，兩個最大的顛覆性趨勢將是電子錢包和基因體學(genomics)。

Wood表示，自己對電子錢包感到非常興奮，認為這些錢包以及雙向的市場、商人、消費者，都將蠶食當今銀行所扮演的許多角色。過去一年，她的旗艦基金Ark創新ETF(ARK Innovation)注入了超過167億美元。她押注電子錢包服務的支付商Square和PayPal，當中Square更是Ark創新的第二大持股，佔該ETF的7%以上。

她補充，微信支付、支付寶是中國走向數碼化的主要參與者，電子錢包如同口袋中有一個小銀行，可以進行貸款、借記卡、信用卡、股票或比特幣買賣等服務。

至於基因體學，Wood認為其發展將加速到「脫離速度」。目前為止，所有醫療保健決策中有一半以上是通過猜測或經驗做出，現在人們將擁有數據，DNA測序將首次讓科學引入醫保決策中。

Ark基因體學ETF押注的是Exact Sciences、CRISPR Therapeutics、Invitae等。Exact Sciences持股佔ETF的5%。她續說，基因體學將能夠治癒人們從未認為可以治癒的疾病，包括癌症。

Ark創新ETF今年上漲2.5%，Ark基因體學ETF則漲不足1%。