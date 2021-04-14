減排限產遇上商品價格飆升　內地碳中和之路崎嶇

外電報道，為實現2060年的碳中和目標，內地正迅速落實環保減排措施，而這正對包括鋼鐵和電解鋁在內的原物料價格造成顯著上行壓力，對控制物價形成挑戰。

隨着內蒙古暫停電解鋁新項目審批，河北唐山鋼廠限產，鋁價和鋼材價格已分別升至2011年和2008年來的高位。3月生產物價指數廠價格(PPI)同比上漲4.4%，創下2018年7月以來最大升幅，其中采掘和原物料工業價格同比升幅均超10%。

內地當局強調，要加強原物料等市場調節，緩解企業成本壓力，並要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢。報道又引述消息指，包括鋼廠在內的工業原料企業領導近期被要求參加政府會議，商討價格攀升背後的原因以及如何應對。

去年內地提出到2060年實現碳中和的願景，並制定了到2025年底將單位GDP能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%和18%的目標。中國有色金屬工業協會官員表示，需要控制有色金屬的總生產能力，銅冶煉產能將很快見頂。

報道引述保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，碳中和未來幾年將持續對生產價格產生壓力。價格的影響或許會在諸如鋼鐵在內的產品上先反映出來，但隨後會影響到更多的製造業產品。

內地的鋼鐵產量佔世界的一半以上，每年的碳排放中有約15%由該行業造成。張智威和國盛證券分析師楊業偉皆認為，鋼鐵行業將在碳中和規劃的減排限產中首當其衝。中鋼協近日明確將從控製鋼鐵產量入手來實現碳排放總量的下降，通過粗鋼產量下降實現碳達峰。另據中信証券報告，3月以來高爐開工率、焦化開工率整體呈下行態勢，鋼鐵上遊行業的生產已明顯減少。

雖然目前PPI對消費者物價的傳導尚有限，但如果總體物價水平走高對經濟構成風險，並最終降低對產品的需求，政策制定者或不得不對貨幣和財政政策加以調整。在部分領域，監管部門已經採取措施，希望通過增加供應來緩解價格的快速上漲。