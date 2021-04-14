【高盛推介】汽車股做好　比亞迪吉汽輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：中國汽車工業協會早前公布最新數據，上月汽車銷量達252.6萬輛，按年升74.9%。此外，中國乘聯會亦於早前公布最新數據，上月乘用車市場零售達175.2萬輛，按年升67.2%。

汽車股周三(14日)早段全線向好，自上周五(9日)起連跌3日，累計跌逾5%的比亞迪，周二(13日)失守170港元水平，收市跌約1.2%。周三早段開市隨即重上170元水平，高開約2.8%後升幅擴大，高見179元。

周二收市持平的吉利汽車，周三早段高開約3.2%後重上20元水平，高見20.7元。有報道引述消息，指吉汽母公司浙江吉利控股集團，擬就協助汽車品牌「蓮花」(Lotus)拓展到中國的電動車市場事宜，集資約10億美元。

觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證於截至周一(12日)的4個交易日皆錄得資金流入，合共約370萬元後，周二獲資金轉向沽出。牛熊證方面，可見周二牛證獲資金轉向流入。而周二流入熊證的資金則集中在182元以下收回價的貼熊。

吉汽方面，可見近期資金持續吸納好倉，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,410萬元。牛證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，並見周二流入牛證的資金較集中在16至16.5元收回區域的產品。

比亞迪購證12779，行使價195.1元，2021年6月25日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、高槓桿。

比亞迪購證11071，行使價216.08元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.0倍，價外、高槓桿。

比亞迪牛證61682，收回價160元，行使價156元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比亞迪沽證20218，行使價149.9元，2021年9月21日到期，實際槓桿3.4倍，輕微價外、低街貨。

比亞迪熊證54132，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，近23.8元收回距離遠熊。

吉汽購證19252，行使價22.85元，2021年7月5日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、高槓桿。

吉汽購證12725，行使價24.55元，2021年6月25日到期，實際槓桿7.6倍，價外、高槓桿。

吉汽牛證57753，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率10倍，市場上最貼牛之一。

吉汽沽證20222，行使價17.48元，2021年9月23日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。

吉汽熊證57769，收回價23元，行使價23.5元，換股比率50，槓桿比率5.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。