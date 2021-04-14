字節跳動估值飆升 張一鳴身家超越馬雲
2021年04月14日 11:40
東網電視更多新聞短片
抖音、TikTok的母公司--字節跳動，最新估值逾2,500億美元(約1.95萬億港元)，令38歲創辦人--張一鳴的財富增加至600億美元(約4,680億港元)，超越阿里巴巴(09988)創辦人馬雲的身家。
外電指出，即使去年美國前總統特朗普要求字節跳動出售TikTok，但事件未有動搖其估值增長。據近期私募市場股權交易顯示，該公司估值由上輪融資的1,800億美元增至2,500億美元。張一鳴現時持有約25%的字節跳動股權，據其億萬富豪榜統計顯示，張的身家與騰訊控股(00700)馬化騰、農夫山泉(09633)鍾睒睒不相伯仲。3年前，字節跳動的估值僅200億美元，但TikTok橫掃歐美等成熟市場，令其價值3年大增10倍。
不過，字節跳動不止在美國遇監管風險，內地市監局近日在科網企業反壟斷屢有大動作，字節跳動連同另外11家的平台經濟企業簽署互聯網平台企業《依法合規經營承諾》，全球反壟斷風之下，未來發展前景不無變數。
最新有內媒引述消息指，字節跳動向港交所(00388)提交了承銷商聘用函，啟動赴港上市流程，又指對私募股權投資者來說，字節跳動的估值正升至接近4,000億美元(約3.12億港元)。