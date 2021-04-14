馬雲被「祭旗」　科技巨頭黃金歲月一去不復返？

報道指出，對於馬雲和他的網路巨頭夥伴而言，這些行動透露的訊息，就是內地大型科技企業10年來不受限制的擴張，甚至可以挑戰Facebook和Google的道路，已經終結。阿里巴巴、螞蟻或騰訊之類的網路巨頭，在過去可藉着強大財務實力和大量數據，來壓過其他領域對手的日子，已經不再。

上海市場研究公司China Skinny創辦人Mark Tanner表示，隨着對螞蟻集團整改，還有阿里巴巴182億元人民幣的罰款，對於內地大型科技公司來說，黃金時代已經過去，而對於那些沒有在相同極端狀況的企業來說，也將縮減其擴張策略，並調整業務來適應新的環境。

北京投行--香頌資本(Chanson & Co.)董事沈萌認為，不顧後果的的擴張和瘋狂增長的日子，已經過去。報道引述沈表示，從現在開始，這些公司的發展可能會被政府嚴格管控，企業將不得不面對這種現實，也就是它們需要精簡非核心業務，減少在整個行業的影響力，阿里巴巴和螞蟻集團的案例，將讓同行參考主動進行重組。

他又認為，所有業者都在監管單位的雷達上，而當局的行動，取決於之後業者各自的反應，最好是業者主動進行調整，而不是在監管機構下命令後才重組，因為若是這樣，當局可能不會考慮業者的最大利益。