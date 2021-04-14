傳LG與麥格納合作產Apple Car　 外媒指已接近簽約…

南韓大廠LG電子去年底傳出，計劃將部分電動車零組件業務分拆，與加拿大汽車零組件製造商麥格納(Magna International)組合資創新企業。南韓傳媒報道，這家合資公司近日與蘋果公司(Apple Inc.)電動車的合作案「接近」談妥，有望簽約生產Apple Car。

報道指出，自從Apple傳出將打造電動車後，各界就相當關注Apple會與哪家工廠合作生產Apple Car。報道引述消息指，暫時名為「LG Magna e-Powertrain」的合資公司已非常接近與Apple簽約，預計將處理Apple初期電動車生產，雙方目前仍在討論合約細節。

考慮到LG集團旗下的LG顯示(LG Display)、LG化學(LG Chem)、LG能源解決方案(LG Energy Solution)和LG Innotek等子公司，都已在Apple零件供應鏈內，因此Apple不必擔心任何供應問題，LG集團也能保證電動車所需零件產量，並更快交貨。

消息又指，Apple預計將第一代電動車作為市場評估，因此這筆合作的產量不會太大。亦有消息指，LG品牌在電動車產業中並不強勢，因此集團需要一個具競爭力的表現，以顯示公司的轉型。基於這一點，LG在Apple Car做出的賭注不錯，對於Apple也是一樣。若達成協議，料雙方將一同訂定Apple Car生產的相關細節，該電動車原型預計在2024年初發布。