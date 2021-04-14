瑞士百達資產管理料併購活動正升溫

財富管理公司瑞士百達集團旗下的投資服務公司--瑞士百達資產管理投資總監César Pérez Ruiz認為，由於已擺脫疫情，且資產負債表強勁的公司正尋找收購機會，併購活動正升溫，而併購是其2021年的投資主題之一，看好參與此領域的事件驅動型對沖基金。

他舉例指，上周西班牙建築集團ACS接洽了意大利運輸公司Atlantia，希望收購意大利最大的高速公路網。2家大型基金亦將荷蘭電信公司KPN視為潛在的收購目標。

他表示，歐洲的新冠肺炎疫苗接種工作正加速推進，按照目前速度，歐盟委員會在9月前實現70%的接種率目標已觸手可及。市場似乎也認同這種改善的前景，歐洲5年後5年期(5y5y)通脹掉期已達到2018年12月以來的最高水準，且今年迄今歐洲股市的表現優於美國股市。

同時，意大利總理馬里奧·德拉吉宣布，意大利政府最近阻止了中國公司對一家意大利半導體公司的收購，反映隨着政府採取行動保護戰略部門，國家干預主義可能會繼續存在。

另外，他提到，美國聯儲局上周一的會議發表溫和言論，令美元匯率暫停波動，金價企穩。本周該行將關注通脹資料。美國政壇方面，眾議院議長南茜·佩洛西正推動在8月前批准擬議的基礎設施計劃，並為擬議將企業稅提高至25%而非最初建議的28%提供談判空間。

在對跨國公司徵稅方面，美國上周向經合組織提出了一項基於銷售地點的全球最低稅率提案，這將穩定國際稅收體系，因其正試圖阻止數碼稅收和避稅行為的興起。下周將拉開第1季度業績的序幕，市場預期企業盈利將穩步增長。由於市場已表現得相當不錯，需要一個穩健的節奏和經改善的前景來維持目前的市場發展勢頭，波動性目前已回到疫情前水平。