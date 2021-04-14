電池關鍵原料全線上升　電動車價格恐難「親民」…

電動車中最昂貴組件便是電池，約佔總成本的30%，而更便宜的電池，將是電動車降價吸客的關鍵。可是，近期電池中的幾項重要原料價格都在飆升，電動車成本同步上升，恐怕難以「親民」價與傳統汽車競爭！

外電報道，最常見的鋰離子電池組10年來價格每年下降，從2010年的每仟瓦小時(kWh)1,000美元到2020年每仟瓦小時137美元，而只要降到每仟瓦小時100美元，電動車的價格便開始與燃油車持平。

然而電動車需求激增、潔淨能源轉型的市場情緒樂觀，鋰在經歷3年價格暴跌之後從去年中已漲逾2倍、鈷價上季飆升約57%、鎳也在今年稍早躍升至6年多來高點。分析指若原料價格漲到2018年的高位，電池組降到100美元的時間會延後約2年，也就是從2024年後推到2026年。

中國第五大電池生產商--國軒高科表示，一直在確保上游鋰供應、穩定原材料成本，並正在改善生產工藝和技術以應對更高成本。儘管鋰價激增不會扼殺電動趨勢，但電池價格要降低，短期內可能會產生阻力。

Benchmark Mineral Intelligence資深分析師柏克斯(Cameron Perks)表示，預計鋰的結構性短缺可能會在今年年下半年出現、明年缺額將升到12萬噸。此外，新礦山、精煉廠的投資不足亦導致鋰短缺，短期來看這些項目也不會立即轉化為供應，完全放棄鋰或高成本材料同樣不現實，因此減量或開發替代技術的進展可能會加速。

電池產業已在嘗試提高陰極能量密度並改變其材料，如中國的某些電動車已恢復使用磷酸鐵鋰(LFP)電池，這種電池製造更簡單、使用原料成本更低，其他業者也可能會考慮在將成本轉嫁給消費者。