【瑞通推介】資金即市追美團好倉

2021年04月14日 12:33
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國衞生機構建議暫停使用強生疫苗，經濟重啟概念股普遍受壓，美股隔晚個別發展。道指收報33,677點，跌68點或0.2%；納指則升約1%。
    恒指周二(13日)升逾400點後大幅回落，收市僅升43點(或0.2%)，報28,497點。周三(14日)早段高開近300點後，升幅曾一度擴大至近500點，逼近兩萬九大關見阻力，升勢略回順。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾7,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者趁大市回升減持好倉。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。
    內地加強打擊反壟斷行為，市場監管總局等部門要求互聯網平台企業在1個月內全面自檢自查，徹底整改，市場憂慮或影響美團外賣和社區團購業務未來的擴張。與此同時，美團CCASS出現大額倉位異動，引起市場猜測或是大股東準備沽售套現或部署配股，美團則指市場相關猜測均不屬實。美團上日重挫7.4%收市，收276元，盤中低見274.2元，為年內新低。美團周二沽空金額居首，達26億元，沽空比率21.3%，不過獲北水追捧，周二錄淨買入逾4億元。美團周三早段一度反彈5%，高位重上290元，暫結束3日跌勢。輪證資金流方面，周二分別有超過3,200萬元和逾380萬元淨流入其好倉和淡倉。美團引伸波幅周三早段回落。
    美國總統拜登在半導體峰會上表示，中國欲主導半導體供應鏈，美國要強化國內半導體產業，投資不能再等。不過中芯國際周二收市維持近1.2%升幅，報25.5元，結束3日跌勢。周三早段曾升逾2%，升穿26元。周二有逾230萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約20萬元淨流出。
    中國移動周二錄近3.5億元北水淨沽出，是淨沽出最多港股，股份當全日窄幅上落，險守50元收市，微跌0.3%，已是第5日向下，受制於下移中的50天線。中移周三早段繼續窄幅，於50元關口爭持。輪證資金流方面，周二有逾40萬元淨流出其好倉。
    內地3月新增人民幣貸款高過預期，配合人行官員指貨幣政策要保持流動性合理充裕，帶動內銀走勢。建設銀行上日收報6.57元，漲1.7%，一舉重越10天和20天線。周三早段高開在6.6元後回軟。逾270萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有近50萬元淨流入。
    瑞通相關認股證之選擇：
    美團價外、中短期購證(16108)，行使價345元，2021年9月到期，實際槓桿5.3倍。輕微價外、中短期沽證(16119)，行使價269.8元，2021年8月到期，實際槓桿3.8倍。
    中芯輕微價外、中短期購證(28861)，行使價29.88元，2021年7月到期，實際槓桿4.5倍。
    中移貼價、中短期購證(11983)，行使價50.88元，2021年7月到期，實際槓桿11.1倍。輕微價外、中短期購證(18596)，行使價53.88元，2021年10月到期，實際槓桿7.9倍。輕微價外、中短期沽證(18292)，行使價45.88元，2021年9月到期，實際槓桿6.7倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(29646)，行使價253.888元，2021年7月到期，實際槓桿7.5倍。輕微價外、中短期沽證(27517)，行使價212.88元，2021年7月到期，實際槓桿7.1倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指N類牛證(61958)，收回價及行使價28,260點，槓桿比率46.6倍。熊證(52022)，收回價29,490點，槓桿比率29.8倍。
    美團進取牛證(62697)，收回價270.39元，槓桿比率13.5倍。牛證(62828)，收回價262.19元，槓桿比率9.4倍。熊證(63404)，收回價323.2元，槓桿比率8.1倍。
    中芯牛證(60798)，收回價23.38元，槓桿比率6.1倍。熊證(52848)，收回價29.6元，槓桿比率4.6倍。
    中移牛證(69212)，收回價47.38元，槓桿比率17.9倍。牛證(68096)，收回價44.88元，槓桿比率10倍。熊證(64119)，收回價52.88元，槓桿比率7.5倍。
    中芯牛證(60798)，收回價23.38元，槓桿比率6.1倍。熊證(52848)，收回價29.6元，槓桿比率4.6倍。
    阿里牛證(64283)，收回價220元，槓桿比率9.8倍。熊證(55658)，收回價259.88元，槓桿比率8.2倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。