【瑞通推介】資金即市追美團好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國衞生機構建議暫停使用強生疫苗，經濟重啟概念股普遍受壓，美股隔晚個別發展。道指收報33,677點，跌68點或0.2%；納指則升約1%。

恒指周二(13日)升逾400點後大幅回落，收市僅升43點(或0.2%)，報28,497點。周三(14日)早段高開近300點後，升幅曾一度擴大至近500點，逼近兩萬九大關見阻力，升勢略回順。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾7,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者趁大市回升減持好倉。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。

內地加強打擊反壟斷行為，市場監管總局等部門要求互聯網平台企業在1個月內全面自檢自查，徹底整改，市場憂慮或影響美團外賣和社區團購業務未來的擴張。與此同時，美團CCASS出現大額倉位異動，引起市場猜測或是大股東準備沽售套現或部署配股，美團則指市場相關猜測均不屬實。美團上日重挫7.4%收市，收276元，盤中低見274.2元，為年內新低。美團周二沽空金額居首，達26億元，沽空比率21.3%，不過獲北水追捧，周二錄淨買入逾4億元。美團周三早段一度反彈5%，高位重上290元，暫結束3日跌勢。輪證資金流方面，周二分別有超過3,200萬元和逾380萬元淨流入其好倉和淡倉。美團引伸波幅周三早段回落。

美國總統拜登在半導體峰會上表示，中國欲主導半導體供應鏈，美國要強化國內半導體產業，投資不能再等。不過中芯國際周二收市維持近1.2%升幅，報25.5元，結束3日跌勢。周三早段曾升逾2%，升穿26元。周二有逾230萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約20萬元淨流出。

中國移動周二錄近3.5億元北水淨沽出，是淨沽出最多港股，股份當全日窄幅上落，險守50元收市，微跌0.3%，已是第5日向下，受制於下移中的50天線。中移周三早段繼續窄幅，於50元關口爭持。輪證資金流方面，周二有逾40萬元淨流出其好倉。

內地3月新增人民幣貸款高過預期，配合人行官員指貨幣政策要保持流動性合理充裕，帶動內銀走勢。建設銀行上日收報6.57元，漲1.7%，一舉重越10天和20天線。周三早段高開在6.6元後回軟。逾270萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有近50萬元淨流入。

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