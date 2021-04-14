與Apple打對台？三星4月將發布新產品…

在蘋果公司(美股：AAPL)昨日(13日)宣布20日將舉行春季發布會後，競爭對手南韓三星(Samsung)同日也宣布今年的第三次Galaxy Unpacked 特別活動將於28日舉行，市傳三星將推出一系列Galaxy品牌的筆記型電腦。

三星昨日對外發出活動邀請函，並在網站發布預告片，宣示「最強大的 Galaxy裝置」即將問世。三星的線上活動將於本月28日舉行，為Apple「Spring Loaded」發布會的下一周。

外媒報道，三星1月的第一次活動發布旗艦機Galaxy S21系列，接着3月發布價格較低的 Galaxy A系列產品，以這次三星的預告片來看，可能不會再推出中低階的設備。知名爆料達人Evan Blass曾洩漏三星的產品時程，指三星預定4月將聚焦於PC，三星有可能推出Galaxy筆電或新的Chromebook。另亦有消息指，三星將推出的筆電可能是Galaxy Book Pro和Galaxy Book Pro 360，可能搭載5G傳輸、OLED面板和其他高階規格。

除三星外，市場傳言Apple將在今年推出新款MacBook Pro產品線，除了將重新設計機殼外，將搭載Apple的處理器晶片、mini LED面板，MagSafe電源轉接器亦將回歸。