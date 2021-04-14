【高盛推介】騰訊重上620元水平　高槓桿購證可吼

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(12日)起連跌兩日，當中周二(13日)失守610港元水平，收市跌約0.9%，周三(14日)早段則反彈，開市隨即重上620元水平，高開約2.1%後升幅擴大，高見625元。

騰訊持股的遊戲商Epic Games，宣布完成10億美元融資，而其估值亦增加至287億美元。此外，有報道指騰訊與廣汽集團將於即將開幕的上海車展期間，進行深化戰略合作關係的簽約。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，過去5個交易日共錄得約2億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產，當中認購證佔約1.23億元。而牛證則佔約7,320萬元，並見周二流入牛證的資金集中在590至595元收回區域的產品。淡倉方面，則見認沽證於周二獲資金轉向，錄得約160萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見近期北水持續吸納騰訊，當中過去4個交易日皆錄得資金淨買入，合共約67.7億元。

騰訊購證12739，行使價680.5元，2021年6月28日到期，實際槓桿11.8倍，行使價660至700元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購證11038，行使價656.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿10.8倍，貼價、行使價620至660元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。

騰訊牛證63496，收回價590元，行使價587.2元，換股比率500，槓桿比率18.5倍。

騰訊牛證62682，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率14.7倍。

騰訊沽證21564，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、行使價550至600元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿10.8倍，價外、中期。

騰訊熊證63510，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率21.1倍。

騰訊熊證60830，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率12.6倍。

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