內地7大城市人均可支配收入超過6萬人幣

內地傳媒統理全國40個重點城市，包括23個GDP萬億元人民幣(下同)級、一二綫，以及省會城市去年居民人均可支配收入數據，發現共7個城市超過6萬元，依次為上海、北京、深圳、廣州、蘇州、杭州和南京，其中上海是唯一突破7萬元的城市。

據報上海去年人均可支配收入達到72,232元，收入增幅呈現出首季度平穩、二、三季度明顯回落、四季度企穩回升的趨勢。北京亦逼近7萬大關，達69,434元。中國收入最高的3個行業，軟件和信息技術服務業、金融業、科學研究和技術服務業。北京、上京是這些高收入行業最集中的地區，帶動了居民平均收入的提升。

廣東的兩大一線城市--深圳、廣州，去年人均可支配收入分別為64,874元及63,289元，與京滬存在一定差距。此外，來自長三角地區的三個新一綫城市。蘇州、杭州和南京去年人均可支配收入也突破了6萬元大關，緊追廣深。這三地高新產業、新經濟發達，集聚的財富較多。

至於可支配收入最低的10個城市，均在3.7萬元以下，除了石家莊和海口外，全數來自中西部，尤其是西部地區，這些地市的城鄉差距較大。