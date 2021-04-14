Gartner：全球個人電腦銷售飆升　首季增速20年來最快

根據市場研究公司--Gartner的最新數據，今第一季個人電腦(PC)出貨量較去年同期飆升 32%，為20年來最快增長率。

Gartner表示，個人電腦製造商本季度出貨量為6,990萬台，較去年同期大反彈。去年同期因處於疫情前期，中國封城導致供需中斷，而使當時出貨量年減12.3%。

該機構研究總監Mikako Kitagawa表示，第一季銷售飆升係因去年比較基期較低，但如果沒發生晶片短缺問題，出貨量本來還能更高。她指出，某些PC交貨時間現在已長達4個月。合理的結論是，即使居家防疫的限制放寬後，PC也可能保持強勁需求。

美國方面，惠普以市佔27%、出貨量增長33.4% 超越戴爾(市佔26.6%)。戴爾的出貨量增長放緩至4.4%，反映出其焦點放在商業買家，而非消費者。

聯想在美國市佔15.7%，出貨量年增18.7%，蘋果公司則在美國市佔自一年前的12.2%提升至15.1%，因為出貨量飆升54.2%。微軟(美股：MSFT)擁有美國市佔5.3%，出貨量增長32.3%。

倘若Gartner對銷售量的估計正確，華爾街對蘋果公司和惠普的估值可能過低。華爾街目前預期Macs電腦第一季營收增長29%，而惠普的PC業務增長21%，遠低於Gartner對蘋果公司(48.6%)和惠普(34.6%)的出貨量增長估值。但當然，須注意出貨量估值與營收估值是兩回事。