摩通指全球市場處於轉捩點　價值股將跑贏增長股

外電報道，投資銀行--摩根大通(JPMorgan)首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，全球市場可能已達到一個轉捩點，價值股將在相當長的一段時間內跑贏增長股。

Kolanovic在接受外電採訪時表示，隨着經濟逐漸從疫情中復甦、波動率下降、以及財政和貨幣政策支持的推動下，價值股的反彈預期將持續一段時間，這也可能引發長期投資轉向更周期性和通脹的趨勢。他又認為，美股基本面正在改善，在刺激法案和支持性的貨幣政策下，如今恐慌指數 VIX也逐步下降，皆有助於資金流動。

除了看好價值股外，摩通亦是華爾街最樂觀看升的的投行之一。該公司將標普500指數的年底目標定為4,400點，高於市場預期中位數的4,100點，標普500指數昨收報4,127點。

不過，華爾街亦有另一派看法。美國銀行和花旗集團均預測，標普500指數將在12月底回落至3,800點。由Savita Subramanian領導的美國銀行策略師在報告中警告表示，未來將出現疲軟的回報；而由Tobias Levkovich 領導的花旗團隊則列舉出了負面因素，例如高估值以及美聯準會可能在今年底縮減刺激措施。

分析指出，儘管美國國債孳息率的上升幫助市場偏向價值資產，但在10年期國債孳息率達到2.5%之前，不太可能成對股市的負面因素。美國10年期國債孳息率在3月底攀升至1.77%，創去年1月以來的新高，目前處1.6%水平。