香港連續4年為外派員工住宅租金最昂貴城市　月租平均逾8萬元

人力資源顧問機構ECA International調查顯示，香港連續第4年成為全球外派員工住房租金最昂貴的城市，紐約及東京仍然分別排行第2及3位。

在香港，國際行政級別管理人員常住地區中，一間無家具中檔三房寓所的平均月租約為10,769美元(約83,998港元)，按年下跌5.95%。至於東京及上海，分別以9,317及5,222美元於亞洲城市中排名第2及3位。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，受疫情影響，外派員工通常入住的高檔地區的住房需求有所減弱，因此香港今年的住房租金罕見地錄得下調。整體來說，疫情重挫全球經濟，尤其嚴重限制海外員工外派至香港的數目。加上社會政治壓力持續影響香港經濟，以及失業率創逾15年來高位，令市場對高級住宅的需求大幅降低，導致住房平均租金下降。儘管今年的租金差距已稍為收窄，但香港的租金水平仍遠高於亞洲區其他城市及紐約，繼續高踞榜首。

受住房租金上調帶動，今年所有台灣城市的排名都有所上升，其中以台北最為顯著，其排名上升20位，躍升至全球外派員工住房租金最昂貴城市第29位。現時台北的每月平均住房租金為4,101美金，較去年上升超過5%。

同時，新加坡的全球排名則下降了一位，排第26位，其租金平均下跌超過2%。現時新加坡的平均月租是4,210美元。

在疫情期間，部分依賴國際旅遊業的地方都受到嚴重打擊，排名因此出現大幅下跌。曼谷下跌19名至第49位，而河內則下跌12名至第81位。