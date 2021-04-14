油價漲逾1%　道期牛皮　比特幣續破頂

美匯指數報91.76；港匯高見7.7670；離岸人民幣(CNH)報6.5395；美元兌日圓報109；歐元企1.1962，英鎊升上1.3781。金價報1,745美元。油價漲逾1%，布油報64.43美元，紐油報60.93美元。比特幣於企穩6.4萬美元以上。道指期貨跌8點。

-傳騰訊將推遲發行美元債。

-傳騰訊夥廣汽強化電動車戰略合作。

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-Coinbase估值直逼千億美元。

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●全球半導體設備市場去年增長近兩成，銷售額創新高。

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●傳歐洲央行要求大型銀行匯報Archegos事件損失。

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