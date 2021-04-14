油價漲逾1% 道期牛皮 比特幣續破頂
2021年04月14日 16:14
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美匯指數報91.76；港匯高見7.7670；離岸人民幣(CNH)報6.5395；美元兌日圓報109；歐元企1.1962，英鎊升上1.3781。金價報1,745美元。油價漲逾1%，布油報64.43美元，紐油報60.93美元。比特幣於企穩6.4萬美元以上。道指期貨跌8點。
●恒生指數收市升403點，升幅約1.42%，報28,900點；國企指數升148點或1.37%，報10,999點；恒生科技指數升186點或2.3%，報8,225點。主板成交1,381億港元。兩大科網股拉升大市，美團連跌三日後，反彈3.6%，騰訊亦漲2.54%。https://bit.ly/3uO0vQt
-傳騰訊將推遲發行美元債。
-傳騰訊夥廣汽強化電動車戰略合作。
●滬綜指收升20點，創業板指漲逾2%。https://bit.ly/3wSVVSX
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-Coinbase估值直逼千億美元。
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