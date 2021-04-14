今年首季工商舖買賣交投及涉額按年升逾倍

中原(工商舖)數據顯示，今年首季工商舖市場共錄約1,665宗買賣成交，涉及總金額約272.02億元，比去年首季分別飆升逾1.5倍及逾1.4倍。該行董事總經理潘志明指出，現行政策傾斜工商舖物業，疫苗接種亦正式展開，本地經濟活動及通關等將見曙光等，將會帶動更多消費人流，預料第二季買賣交投量會按季上升至少約25%，買賣價則會平穩至漲約15%。至於租賃市場租金走勢會平穩至最高升20%。

該行商舖部董事黃偉基表示，首季市場共錄得約393宗舖位買賣，總成交金額約81.65億元，與去年第四季約380宗及76.65億元，皆有輕微增長，而按年對比，則分別大幅增加約1.47倍約1.05倍。

而上季舖位租賃成交有約1,304宗，涉及金額約1.35億元，與去年第四季的約1,442宗及1.38億元相若，至於按年比較，則上升逾五成，反映商戶開業信心明顯增強。他預期第二季商舖買賣成交量會按季升約50%，價格亦有望回升約10至15%。而租金則料漲約10至20%。

中原(工商舖)工商部董事郭楚華指出，工廈向來有利好政策支撐，物業有價有市，資料指出，今年首季有約1,034宗工廈買賣成交，涉及總金額約138.33億元，按季遞增約25%及1.18倍，按年同期均大升近1.5倍。由於傳統寫字樓租金亦有跌勢，令工商物業租務有所放緩。第一季錄得約2,079宗工廈租賃個案，總金額約6.9億元，按季相若，但按年宗數則微跌，金額則有約兩成升幅。她預料，本季工廈買賣成交量會增加約50%，租售價相應上升約5至10%。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，第一季錄得約238宗寫字樓買賣，總額約52.04億元，較對上一季的約323宗及341.8億元，分別下跌約26.3%與約84.8%，主因是去年第四季有多達4宗大額商廈成交所致。而對比去年第一季則見大幅增長，分別上升約1.53倍及2.35倍。首季租賃市場則有約1,525宗成交，金額約1.62億元，按季多約14%及約18%，按年宗數及涉額上升約33%與近2%。