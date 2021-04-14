施羅德：美元走勢取決於投資者買美債意欲

施羅德研究及分析策略師Kristjan Mee表示，美元今年的表現穩健，短期而言，美元的命運將在美國債券孳息率大幅上升的情況下，取決於國外投資者購買美元債券及其他資產的意欲。

他指出，美國經常帳戶赤字不斷擴大，是美元自2020年中以來持續疲弱的主要原因之一。在新冠疫情後的經濟復甦期間，美國恢復進口的速度遠比出口快。這讓當地貿易平衡急劇惡化，同時亦成為了赤字增加的主要原因。

在大規模財政刺激方案和疫苗接種計劃相對成功的加持下，美國在疫情後的經濟復甦步伐可說是走在其餘大部分國家的前方，而當地經濟增長亦有望在2021年領先其他已發展市場。他稱，雖然這對如股票等增長敏感型資產是利好消息，但對美元而言並非如此。若經濟是因預算赤字增加而增長，貨幣通常都會因此轉弱。這對新興市場而言一直都是一項連帶關係，當貨幣走弱時，經濟增長通常會有所加快。

他分析道，財政和貨幣政策本質上是同一枚硬幣的兩面。若一方放寬，另一方通常都會收緊，反之亦然。這種關係具有穩定機制的作用。

然而，聯儲局的平均通脹目標政策框架意味着這種穩定機制將會被削弱。在3月17日的聯邦公開市場委員會會議上，聯儲局表示至少在2024年之前不需要加息。聯儲局目前仍對長期債券孳息率的走勢維持樂觀的態度，然而當局或會嘗試抑制長期孳息率上升，這類政策將削弱美國資產的收益率優勢及其對美元的支持。

展望未來，他認為財政政策將導致經常帳戶赤字擴大。除非國外投資者對美國資產(特別是美國國債)的需求顯著增加，否則美國需要透過削弱美元來為財政赤字提供融資。