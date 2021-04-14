IMF下調東南亞5國經濟預測　警告亞洲恐爆走資

雖然國際貨幣基金組織(IMF)對全球和亞太區經濟復甦態度樂觀，但下調了5個東南亞國家的增長預期，主因是新冠肺炎確診病例增加及須實施新一輪封鎖。IMF同時警告，美債孳息率升幅超預期，可能造成資本從亞洲外流。

據IMF最新預測，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南今年共同經濟增長為4.9%，低於先前預期的5.2%，因確診病例增加後，印尼、馬來西亞和菲律賓不得不重新收緊防疫措施，加上與全球許多國家相比，上述5國疫苗接種進度較慢。

堪憂的是，IMF警告美債息上揚的影響已蔓延到亞洲，若之後的升幅快過市場預期，又或者美國未來貨幣政策溝通有誤，亞洲恐重演2013年「縮減恐慌」，危及金融穩定。雖然相比2013年，目前許多國家的外匯儲備較充裕，但由於政府、家庭和企業債務槓桿率上升，意味當借貸成本上升時，將帶來傷害。

事實上，在摩根大通眼中，新興市場貨幣前景變得黯淡，建議「減持」，主因是俄羅斯地緣局勢緊張、土耳其和巴西的貨幣政策有變，以及中國經濟增長和股市熱潮冷卻。因此，該行尤其建議減買俄羅斯盧布及人民幣。