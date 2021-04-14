換樓客主導！3月中細價樓成交比例創歷史新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月住宅樓價逐步回升，市場持續多了換樓客入市，推高對中高價物業需求，導致中細價樓買賣佔整體比例反覆向下，再創歷史新低。

綜合土地註冊處最新資料，今年3月份全港共錄4,077宗價值800萬港元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記6,169宗的約66.1%，按月大減2.9個百分點，是繼去年8月後再創新低。他預期，4月份登記的800萬元以下中細價住宅佔比持續處低位徘徊，比例料介乎65%至67%之間。

3月份7個樓價組別中，中細價物業中，以兩類價位佔多，其中介乎401萬至600萬元物業的跌幅最大，佔比例由約31.3%急跌2.7個百分點，至約28.6%。而成交價601萬至800萬元，則只微升0.3個百分點至約26.7%。

不過，中高價物業交投佔比則全線上升，其中介乎1,001萬至2,000萬元的組別升幅最顯著，按月升1.4個百分點，至約13%。而801萬至1,000萬元及2,000萬元以上成交比例，亦分別升1個及0.7個百分點，反映逾千萬元物業買賣趨活躍。

以十大活躍成交地區作分析，上月全港10個中細價二手住宅買賣登記量升幅最大地區，為旺角/油麻地區，上月錄177宗，按月漲約61%。將軍澳及上水/粉嶺/古洞區亦分別升約39%及約36%。至於登記量最多的仍然是屯門區，上月錄得312宗，按月亦升約27%。

以屋苑層面分析，上月十大熱賣細價屋苑登記量則錄得九升一跌，當中登記量升幅最顯著為荃灣中心，交投量按月大增約86%，錄26宗登記。其次是大角咀港灣豪庭及將軍澳新都城，分別升約68%及約64%，分別錄32宗及41宗登記。天水圍嘉湖山莊則只微升3%，但仍以67宗繼續為成交量最多屋苑。