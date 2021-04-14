報告：去年香港豪宅成交挫26.5%　排名跌至全球第二

受疫情形響，根據萊坊數據，全球12個超級豪宅市場，去年合共錄得1,066宗樓價約7,800萬港元或以上的豪宅成交，總成交金額逾1,474億元，按年分別跌1.3%及5.2%。但12個市場中，有9個成交金額有上升，而2020年全球超級豪宅的平均樓價為約1.38億元，較2019年的平均樓價低4%。

當中香港僅錄169宗同類豪宅成交，按年急跌26.5%，總成交金額約249.6億元，按年亦跌約31%，宗數及總成交金額亦跌至第二位。而排名第一為倫敦，去年錄201宗同類豪宅買賣，總成交金額約288.6億元，按年分別均升約3%。

此外，成交價約1.95億元或以上超級豪宅，去年亦以倫敦錄31宗同類成交最多，按年少2宗。而香港排名跌至第二，2020年錄23宗，按年少46.5%，總成交金額逾80.5億元，按年跌約47.2%。

該行指出，儘管受疫情影響，令部分城市暫時封關和限制旅遊入境，豪宅成交金額按年僅輕微下跌。雖然受到以上挑戰，但本地買家的需求強勁，重新評估房屋需求，整體超豪宅交易量和銷售金額下跌5%。