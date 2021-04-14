【一鑊泡】華晨自爆有59億元未授權擔保貸款 救破產母企
2021年04月14日 18:54
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華晨中國曾幾何時因為國產寶馬甚為風光。
華晨中國(01114)周三(14日)宣布第3度押後公布截至2020年12月31日止的年度業績，這次披露了更多關於未經授權擔保的細節，原來是「命根」華晨寶馬之持股公司拯救深陷財困的控股股東，涉及貸款額達58.98億元人民幣(下同)，並要成立獨立董事委員會調查，股份繼續停牌。
幾年前因為國產寶馬車款備受投資者青睞的華晨中國，其份屬遼寧省地方國企的母公司華晨集團去年淪落到要破產重整。就業績出爐無期，華晨中國首度解畫，原因是要釐清間接全資子企瀋陽金杯汽車工業控股有限公司(金杯汽控)若干未經授權擔保，以及導致其捲入法律程序的資料。
而這家子企，正正就是準備將集團賺錢支柱華晨寶馬一半持股轉讓給德國老牌車廠寶馬的持股公司，事關集團從華晨寶馬的應佔盈利比收入還要多。
通告進而披露，金杯汽控向中國進出口銀行遼寧省分行提供2項擔保取得2筆本金額合共5.98億元的貸款、向華夏銀行瀋陽和平支行提供2項擔保取得2筆本金額合共6億元的貸款、向哈爾濱銀行(06138)提供1項擔保取得本金額3億元的貸款，以及向光大銀行(06818)提供1項擔保取得本金額44億元的貸款。這些擔保貸款都被借給華晨集團。
華晨集團已被上述4家銀行發出逾期貸款本息催收函，迄今未償還金額總共37.56億元，這些銀行亦已各自展開對金杯汽控的法律程序，瀋陽中級人民法院已為哈行頒令凍結金杯汽控3.01億元銀行存款或等值資產。
通告又稱，華晨中國的董事會沒有批准過上文所提到的幾項擔保，獲核數師告知前更不知悉事件；又認為由於未經正式授權，這些未經授權擔保的有效性存疑。金杯汽控已尋求法律意見，並將採取適當行動就幾家銀行的法律程序下的申索積極抗辯。
不僅如此，董事會周二(13日)接獲盛京銀行(02066)4間瀋陽分行支行發出的確認函，提到金杯汽控的銀行存款總額少過帳簿所呈列的金額，並向2間公司提供總額6.5億元之擔保。通告稱，董事會同樣事前未獲知會，也未曾批准，現在才收集資料以核實事件性質及涉及金額。
因此，華晨中國要進一步確定是否尚有其他未經授權擔保、簽立上述未經授權擔保的背景、對集團財務報表的影響等。公司現在讓兩名獨立非執行董事組成獨立董事委員會，以委託獨立公司調查未經授權擔保。