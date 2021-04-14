快將登場新盤主打細單位　針對上車客源

多個大型新盤快將登場，不約而同主力針對細單位上車客源，而大單位購買力繼續流入各區銷售中項目，其中西南九龍物業連錄大戶獲承接，成交呎價高近3萬元或以上。

●西南九龍匯璽低座大戶售近6000萬元

大額新盤單位具需求。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽，剛售出低座日鑽匯16樓A單位，實用面積1,896方呎，成交價5,934.48萬元，呎價3.13萬元。項目4月以來已連沽兩伙同類大單位，吸金逾1.09億元。

●西南九龍維港滙I再錄成交 呎價逾2.88萬元

臨海新盤項目銷情持續。信和置業（00083）等合作發展的西南九龍維港滙Ｉ，剛售出2座18樓A單位，實用面積794方呎，成交價2,286.89萬元，呎價28,802元。

同系馬鞍山Silversands亦沽出5A座2樓C單位，實用面積455方呎，屬兩房間隔，成交價898.13萬元，呎價19,739元。項目至今累售58伙，套現逾5.3億元。

●屯門帝御‧星濤單日連沽2伙 成交呎價逾1.5萬元

屯門區再有大型新盤開售前，區內銷售中項目續錄承接。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，單日再連沽兩伙，其中2座10樓單位18，實用面積357方呎，成交價546.27萬元，呎價15,302元。而同座8樓單位18，面積相同，則以550.52萬元沽出，呎價15,420元。

●屯門恆大‧珺瓏灣第2期錄交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，屯門恆大‧珺瓏灣第2期原本於4月3日售出的3座16樓H單位，實用面積310方呎，當時做價510.5萬元，呎價16,468元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易未有進展。

●鴨脷洲逸南提供138伙 最快5月開售

部分發展商部署連環推盤搶客。恒基地產（00012）旗下鴨脷洲全新項目正式命名為逸南，全速部署登場。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目位處毗鄰深灣遊艇會，共提供138個住宅單位，包括90伙開放式及48伙一房戶，高層設有特色單位，預計關鍵日期為2022年10月31日。項目設於中環國際金融中心1期的售樓處，以及樓書等籌備工作已接近完成，最快5月開售。