銀行業績佳　道指早段升112點

銀行業業績強勁，美股周三(14日)早段靠穩，道指升112點，至33,789點；標指升1點，至4,143點；以科技股為主的納指升11點，至14,007點。

摩根大通首季純利按年勁增近4倍，至143億美元(約1,115億港元)，或每股4.5美元，勝市場預期的3.1美元，惟警告貸款需求仍然疲弱。高盛首季純利68.4億美元，按年急增近5倍，或每股18.6美元，遠勝市場預期的10.22美元。富國銀行首季純利按年急翻逾6倍，至47.4億美元，或每股1.05美元，亦優於預期的70仙。

高盛股價早段升1.6%至323.9美元，摩根大通則跌0.9%至152.69美元，富國亦跌1.1%至39.35美元。

有數據顯示Moderna的疫苗接種第二劑後6個月有效率仍高逾9成，股價漲3%至154.2美元。

投資者現時對美股基金的興趣大增，遠超中國股票基金。EPFR數據顯示，從2020年初到去年11月，美股基金錄得累計資金淨流出，直到美國總統大選後的數周，美股基金資金流入回復正增長，截至今年4月7日止一周累計資金淨流入已達到1,700億美元。相反地，中國股票基金去年大部分時間為錄得累計淨流入，趨勢一直持續到去年12月；截至4月7日止一周，中國股票基金的累計資金淨流入僅297.8億美元。