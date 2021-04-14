福晟國際出售九龍東物業以清償借貸

所售公司去年錄除稅後虧損3.47億元，其持有的物業包括香港九龍宏照道39號「企業廣場3期」41樓七個單位、42樓八個單位、43樓全層、45樓全層及46樓全層，16個停車位及若干保留部分(即三個外牆廣告位)。該等物業總建築面積約為7.28萬平方呎。

福晟就此筆交易解釋，去年於九龍東的整體租金率已大幅下降。疫情持續不斷為香港的營商環境帶來不確定性。管理層認為上述因素令香港的經濟復甦進一步放緩，尤其是商用物業市場。鑑於九龍東商用物業市場的前景及該等物業的規模，出售事項可令集團於現行市況下變現該等物業的價值，亦有助降低其經常性融資成本。

買方為一名商人Lin Xiaowen持有的一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為一間投資控股公司。