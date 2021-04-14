憂華融破產變全球危機　美元債狂瀉巨企「斷水」

華融發行的境內、外債價連跌多日，周三再創歷史新低，其中公司一筆4.5厘的永續美元債券下跌9.7分至61.2美分。另一筆發行規模30億元人民幣、年息3.14厘的投資級別（IG）境內公司債「20華融G1」（163373.SH），每100元（人民幣‧下同）面值債價瀉至86.48元，收益率更攀至11.1624厘，乃一般內房企發行高收益債的息率水平。

市傳周三發行40億美元債的騰訊也無辜受牽連，據外媒指，騰訊正監測市場情況，至今仍未有發債時間表，換言之，原於向市場投資者推介該筆債券的計劃已暫緩。此外，受華融債價急挫影響，反映中國投資級別美元債券的巴克萊指數息差，於周二錄得去年3月來最大升幅。

由於財政部為華融大股東，外界關注內地政府對國資背景企業的債務最新取態，事關去年底接連有紫光集團、河南永煤煤電、華晨集團等多家地方國企爆出債務違約，甚至破產重整，而當局更未有如過去般為信用狀況差又經營不善的企業「埋單」。

不過，近日兩大國際評級機構穆廸及惠譽已出手將華融的評級，列入降級及負面觀察名單。惠譽數據更顯示，去年國企境內債券違約金額高達795億元，規模創紀錄新高之餘，佔整體境內債券違約規模比例更從2019年的8.5%，激增至57%。這比例於今年首季，更進一步攀至72%。

惟投行摩根士丹利卻向市場大派「定心丸」，指華融屬系統重要性金融機構，相信內地政府仍會為其提供支持。該行又引述報道指，華融計劃拆售非核心及虧損業務，若交易達成，將可避過債務重組及政府注資，故不預期華融會引發系統性風險。

另有外媒指，財政部正考慮將手持股權，轉讓予在處置債務風險上更有經驗、主權財富基金中投公司旗下的中央匯金。

大摩引述華融去年中期報告推算，其短期財務負擔達6,250億元，但是華融有約2,000億元相對流動資產，加上當局仍為華融提供穩定融資基礎，相信華融足以應付緊急流動資本需求。而華融非不良金融資產面值達6,200億至1.2萬億元，短期債務危機未必如外界預期般嚴重。

值得留意是，該行已把華融債券的定價水平由投資級別債券，轉向高收益債或不良債務投資（distressed investment），意味華融旗下債券的市場需求將需時恢復。

●中國全力清理地方融資平台

在華融捲入債務危機之際，內地政府重申，要清理規範地方融資平台公司，剝離其政府融資職能，對失去清償能力的要依法實施破產重整或清算，即警告地方政府勿違規發債。

國務院日前公布《關於進一步深化預算管理制度改革的意見》，企圖解決當前仍存在的預算控制偏軟、約束力不強等問題，並增強預算控制力和約束力。除了強調「把防風險擺在更加突出的位置」等基本原則，文件提及要健全地方政府依法適度舉債機制，防範化解地方政府隱性債務風險，遏制隱性債務增量，並穩妥化解隱性債務存量。

內地過去兩年並未有突出強調隱性債務風險，外媒引述太平洋證券分析師李雲霏表示，現時卻重提，表明政策方向是長期穩定，對地方政府而言是一個敲打和提醒。

內地於去年疫情爆發初期推出大規模的經濟刺激措施，隨着經濟逐步復甦，當局明顯把政策重心轉向防範風險。財政部有關發言人直言，當前和今後一個時期，財政處於緊平衡狀態，收支矛盾較為突出，加之預算管理中深層次問題逐步暴露，如存在統籌力度不足、預算約束不夠力、資源配置使用效率有待提高、預算公開範圍和內容仍需拓展等問題，影響了財政資源統籌和可持續性。

文件列明，嚴禁地方政府以企業債務形式增加隱性債務、通過金融機構違規融資或變相舉債。而地方政府舉借債務應當嚴格落實償債資金來源，科學測算評估預期償債收入，合理制訂償債計劃，並在中期財政規劃中如實反映。

此外，文件交代要完善常態化監控機制，進一步加強日常監督管理，決不允許新增隱性債務上新項目、鋪新攤子；加強督查審計問責，嚴格落實政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制。業內分析普遍指出，降低政府債務的槓桿，已重回監管視野，特別是劍指地方政府的隱性債。