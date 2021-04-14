劈價成交再現　將軍澳城中駅3年累減170萬沽出

部分二手屋苑再錄劈價成交，將軍澳城中駅四房單位，3年多以來累減170萬元售出，成交價1,310萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨4座高層2室，實用面積約595方呎，三房間隔，望樓景，終獲買家以1,000萬元承接，實用呎價約16,807元，原業主於2012年3月以598萬元購入，帳面獲利402萬元。

●灣仔匯星壹號高層D室兩房單位，實用面積約511方呎，剛以1,408.8萬元易手，實用呎價約27,569元。新買家為用家，見樓市轉旺，決定轉租為買。

●西灣河鯉景灣安明閣中層C室兩房戶，實用面積約509方呎，獲外區上車客承接，成交價950萬元，實用呎價約18,664元。

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九龍區

●將軍澳城中駅8座低層C室，實用面積約894方呎，套四房連士多房間隔，於2018年5月下旬開始放售，叫價1,480萬元，日前終售1,310萬元，累減170萬元或約11%，實用呎價約14,653元。

●鑽石山居屋龍蟠苑D座頂層兩房單位，實用面積約426方呎，已補價自由市場開價710萬元，放盤3個月後，獲區內客洽購，議價後減價39萬元，以約671萬元沽出，實用呎價約15,751元。

●藍田滙景花園4月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約15,902元，其中8座中層A室兩房戶，實用面積約537方呎，最初開價838萬元，減價至824萬元獲首置客購入，實用呎價約15,345元。

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新界區

●西貢逸瓏園1座低層M室，實用面積700方呎，兩房連儲物室間隔，叫價970萬元，終獲買家以968萬元入市，實用呎價約13,829元。原業主為外籍人士，持貨逾3年多帳面蝕約67.7萬元，單位期內貶值近7%。

●天水圍居屋天頌苑K座中層1室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，獲區內綠表客垂青，原業主增加議幅，累積減價29萬元，未補價第二市場以486萬元成交，實用呎價約7,477元。

●屯門啟豐園2座高層D室，實用面積約372方呎，兩房間隔，放盤不足兩星期，累減22萬元沽。新買家為區內上車客，為靠近家人居住，以方便照應，即睇即以528萬元購入自用，實用呎價約14,194元。

●東涌東堤灣畔8座中層G室，實用面積約813方呎，套三房連儲物房設計，享機場海景，放盤約一星期，以1,000萬元賣出，實用呎價約12,300元，屋苑4月暫錄4宗買賣，平均實用呎價約13,200元。