全球銅庫存恐兩年內清倉　勢變「國安問題」

隨着各國互信驟降，擁有傳統資源已昇華至「國安問題」！一邊廂，各國都實施減排減碳；另邊廂，要邁向清潔能源，無論是電網或風力發電渦輪機，皆需要用到的「銅」。就此，加拿大礦業巨企Ivanhoe Mines創辦人Robert Friedland警告，銅價短期的問題是被搶貴，中期來看，要生產更多的銅確實已成為國家安全問題，因銅對經濟發展相當重要。早有研究警告，於2030年前，全球銅每年供應缺口達470萬噸，需要對業界投資1,000億美元。

他諷刺大多數都市人，不知道所買的物品原材料從哪裏來，也不知道要替代化石燃料所帶來的破壞規模。要實現經濟電氣化，銅需要大量應用在綠色基礎設施當中，採礦業就需要大量投資。然而，該行業多年來恰恰投資不足，過去20、30年來人們對採礦並不熱衷，令美國開發量嚴重不足，未來礦產供應從何而來、如何徵稅和監管等議題，將引發激烈爭論。

銅價近幾周一直在每噸9,000美元左右徘徊，高盛指出，隨着電動車和可再生能源項目對銅的使用激增，加上全球綠色能源轉型推動需求，若銅價繼續保持在目前價位，全球銅庫存於2023年初就會耗盡，故認為需要漲價才能避免「乾塘」，未來12個月料升見每噸11,000美元，到2025年將達到每噸15,000美元水平。該行警告，若漲價也不能增供應，銅於2025至2030年將出現長期稀缺。金屬貿易商Trafigura Group之前也預測，銅價將突破每噸10,100美元，創歷史新高，除非價格大漲能刺激供應，否則未來幾年銅仍陷嚴重短缺。

銅價急漲的同時，電動車浪潮使電池需求急增，促使製造電池的重要金屬原料價格狂飆，其中鋰金屬經歷3年價格暴跌後，從去年中以來已漲逾兩倍。電池成本全線上升令電動車面臨加價，恐難以「親民」價與傳統汽車競爭，拖慢電動車普及化的步伐。

外媒報道，電池佔電動車總成本約三成，因此低價的電池將是電動車降價吸客的關鍵。不過，在電動車需求激增、能源轉型的多重因素推動下，除鋰價反彈外，另外兩種金屬元素鈷及鎳的價格亦雙雙飆高，前者上季急升約57%，後者在今年稍早也彈升至逾6年新高。

事實上，最常見的鋰離子電池組過去10年來不斷降價，從2010年的每千瓦時（kWh）1,000美元，降至去年的137美元，而只要降至每千瓦時100美元，電動車價格便能與燃油車持平。惟業內人士預計，若原料價格持續漲至2018年高位，電池組降價至100美元的時間需延遲約兩年，至2026年。

內地第5大電池生產商國軒高科（002074.SZ）表示，一直在確保上游鋰供應、穩定原材料成本，並正改善生產工藝和技術以應對更高成本，但難以在短期內降低電池價格。追蹤研究電池供應鏈的Benchmark Mineral Intelligence資深分析師Cameron Perks預計，鋰的結構性短缺或在今年下半年出現，甚至明年缺口恐升至12萬噸。此外，新礦山及精煉廠的投資不足亦導致鋰短缺，對應減量或開發替代技術的進展可能加速。

電池產業已嘗試提高陰極能量密度並改變其材料，如內地部分電動車已恢復使用製造更簡單、原料成本更低的磷酸鐵鋰（LFP）電池。同時業界亦考慮將成本轉嫁給消費者，意味電動車無可避免要加價。

除銅外，還有鋁及鋼！據內媒報道，為實現2060年碳中和目標，內地正加快落實環保減排，推動鋼鐵和電解鋁等原材料價格上揚。當中，內蒙古暫停電解鋁新項目審批、河北唐山鋼廠限產等消息，令鋁和鋼材價格已分別升至2011年和2008年以來高位。由於市場擔心中國作為全球最大鋁生產國將限制產量，導致鋁價周三鋁價上漲，於上海期貨交易所最大成交量的5月期鋁盤中最高曾上漲2.7%，至每噸18,045元人民幣，觸及近10年高位；於英國買賣的國際鋁價周二也漲至2018年以來最高，報每噸2,293美元。

至於傳統的化石能源石油周三做好，布蘭特期油報每桶64.82美元，升1.8%；紐約期油漲1.74%至61.23美元，主因是美國原油庫存減少幅度高於市場預期，加上國際能源機構（IEA）展望今年石油需求回升。

由於市場避險意欲不大，金價近期窄幅上落，紐約期金周三報每安士1,747.2美元，跌0.02%。