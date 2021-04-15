揀啱退休孖寶　自製長糧

為推動市民積穀防饑、增加退休儲備，近年協助港人退休的理財產品漸趨多元化，令人眼花繚亂。如何過一個富足的晚年？使不少人費煞思量。目前由公營機構推出的「安老按揭貸款」及「香港年金」，頗受市場關注，兩者好處是可以每月獲得生活現金，自製長糧；不過，前者需要還息，後者則可收息。基於港人長壽於全球名列前茅，對於退休生活，港人應該好好安排。究竟哪個計劃更適合自己，抑或兩者都可以？

●安老按揭抵押物業換每月收入

香港雖然是富裕社會，但許多港人奮鬥一生，依然身無長物；部分名下持有自住物業的長者，理論上經濟環境應該比較好，卻因為不懂運用理財產品而陷入財困。事緣今年3月初，立法會發表「自置居所對香港社會經濟的影響」研究簡報指，2019年，60歲及以上的年長戶主於自置居所戶主中的比例達41%。然而，貧窮情況報告卻顯示，2019年約有11.2萬名擁有資產的長者家庭活在貧窮線以下，佔比相等於年長業主的五分一。換言之，許多老人家「坐擁寶山而不自知」。

其實，擁有物業的長者，可向香港按揭證券有限公司(HKMC)申請俗稱逆按揭的安老按揭貸款(下稱安老按揭)，將資產抵押，就能每月獲得現金收入，維持甚至改善生活質素。好處是物業並非賣斷，業主仍然可以在原有物業安居至終老。借款人可選擇於10年、15年、20年的固定年期內，或終身每月收取年金，且終身不用還款。雖然該計劃始自2011年7月，但據香港按證保險公司統計數字，截至今年2月份，計劃累計申請僅4,500餘宗；相比擁有資產的貧困長者數量，簡直是差天共地，推廣工作仍有待改善。

●香港年金投保賺入息 設保證期

至於香港年金，則由HKMC旗下的「香港年金有限公司」承保，投保費低至5萬元，可謂豐儉由人。投保人需要一次過繳付保費，藉此獲取每月定額入息，直至百年歸老。香港年金最大好處是設有保證期，保證起碼派發已繳保費的105%，屬於低風險的保險產品，若然投保人在保證期內逝世，其「指定受益人」可以繼續領取未派發的保證金額，直至保證期終結。理論上，若然投保人愈長壽，所收取的年金額將會超過保費愈多，愈着數。

●專家：晚年投資應收息為主

中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀表示，退休或臨近退休人士，最重要是保本增值，投資策略應以收息為主打，因此自製長糧的方案可行。她坦言，安老按揭是非常好的退休理財產品，沒有賣樓後不知住哪裏的憂慮，又可以每月有現金收入。而且，如果未來樓價繼續上升，業主可以選擇贖回再做逆按揭，以增加每月收入；相反，若港樓價下跌，又有「政府保底」，並不會減少每月收入。

不過，她指安老按揭有待改善，例如費用複雜，老人家不明白亦覺得麻煩；又如只能由銀行協助申請，沒有第三方可以幫手，令計劃缺乏彈性，均是令安老按揭未能普及的原因。

至於香港年金方面，她表示利息偏低，投保人需要領取年金超過15年後「先有錢賺」，否則只能算是「左袋擺右袋」，着數明顯不及安老按揭。

當然，若以鬥長命的概念去理解，投保人將筆錢擺在政府，不用擔心「執笠」，風險低，可以稱得上是由政府「養一世」。

●延期年金回報較高 助抗通脹

上述的「安老按揭貸款」及「香港年金」，雖然都提供固定收入，惟每月收入都在計劃開始時釐定，當面對通脹、生活成本上漲過高，所得利益可能低於預期。而市面上較高回報，風險相對低的理財產品則有「合資格延期年金保單計劃」(下稱延期年金)。

簡單而言，延期年金屬於投資產品，投保人需要留意其內部回報率(IRR)，IRR與複式回報率相似，理論上愈高愈好，代表回報愈高。當中又分為保證及非保證的預期回報，涉及不同程度的風險。前者可視為產品的最低回報率，後者則反映對未來投資收益的預期，因此並非保證回報。

計劃可分為供款期、累積期及入息期。在供款期期間，投保人需要定期繳交保費；完成供款之後，保費在累積期內會一直滾存；當入息期開始後，投保人便能定期收取年金，達到自製長糧的效果。

根據保監局的指引，延期年金供款期最少5年，累積期最短為10年，投保人需要年屆50歲或以上，方可開始入息期提取年金。合資格延期年金受保年齡最小為18歲，最大為75歲。

延期年金最為人津津樂道的是可以慳稅，投保人享有稅務優惠，比較適合仍在職場打拚的打工仔，每年扣稅額可達6萬元，以2020/21課稅年度的累進稅率計，每名投保人最多可慳稅1.02萬元。

至於如何挑選適合自己的延期年金，一般而言，繳付保費年期愈短、累積期愈長，保證內部回報率就相對高。惟有意投保人士應該貨比三家，留意個人化內部回報率，再選擇最適合計劃。