東方日報B1：字節跳動創辦人問鼎中國首富　未上市先發達

內媒周三(14日)早上引述消息報道，字節跳動向聯交所提交承銷商聘用函，啟動赴港上市流程。不過，午後該媒體突然將有關報道下架，而相關頁面亦已無法顯示。

至今個月初，有傳該公司正就分拆旗下短片分享程式「抖音」在紐約或香港上市進行談判，並考慮讓其部分中國業務在香港或上海科創板上市，惟未做出任何決定。

字節跳動去年曾被美國前朝政府打壓，現時內地厲行科網公司反壟斷監管亦被指恐不利潛在新股銷售，但本月初有傳媒引述消息人士表示，對私募股權投資者來說，字節跳動的估值正接近4,000億美元(約3.12萬億港元)。

根據公開報道，字節跳動至少完成過9輪融資，參與投資的機構包括私募基金紅杉資本及KKR、老虎基金、日本財團軟銀，以及專門投資新經濟公司的俄羅斯基金DST等，累計融資金額數百億美元。而最近一輪融資消息於去年11月，由紅杉資本和KKR領投，對應估值約1,800億美元(約1.4萬億港元)。

另有外媒報道指，私下進行的股權交易顯示，字節跳動的估值已經超過2,500億美元(約1.95萬億港元)。按外媒的億萬富豪指數，擁有該公司大約四分之一股權的張一鳴，照此計算身家應多於600億美元(約4,680億港元)，已超過馬雲的518億美元(約4,040.4億港元)身家。

正當字節跳動上市消息甚囂塵上，旗下遊戲部門朝夕光年(Nuverse)已收購內地遊戲開發商有愛互娛，以進一步拓展遊戲業務。有愛互娛主打角色扮演遊戲(RPG)，代表作包括《放置少女》、《紅警OL》等，前者據報登陸日本後頗受歡迎。

字節跳動於2020年2月成立獨立的遊戲部門，並積極進軍電動遊戲行業，以加強其與騰訊的競爭能力。上月已收購另一家遊戲公司沐瞳科技，市傳涉資近50億元人民幣，其與有愛互娛一樣，戰略重點放在海外。內媒相信，字節跳動之所以相中兩企是為了避開騰訊在內地遊戲市場的優勢。

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